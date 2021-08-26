8 أعراض لحصوات الكلى "بعضها يشبه ألم الولادة".. ومشروبات تساعدك في التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

حصوات الكلى عبارة عن تجمعات صلبة من الأملاح والمعادن تتكون غالبًا من الكالسيوم أو حمض البوليك، وتتشكل داخل الكلى ويمكن أن تنتقل إلى أجزاء أخرى من المسالك البولية.

تختلف في الحجم، بعضها صغير (جزء من البوصة)، وأخرى تصل إلى بضع بوصات، وبعض منها قد تصبح كبيرة جدًا، بحيث تأخذ الكلية بأكملها وذلك عندما تهمل في علاجها.

وهنا نستعرض لكم أعراض ألم حصوات الكلى، والمشروبات التي تساعدك في التخلص منها، وفقا لما ورد في موقع "healtline" المعني بالصحة.

الأعراض:

1- ألم في الظهر أو البطن أو الجانب:

يعد ألم حصوات الكلى المعروف أيضًا باسم المغص الكلوي، من أشد أنواع الألم التي يمكن تخيلها، ويقارنها البعض بالألم بالولادة أو الطعن بالسكين.

الألم شديد بما يكفي لتسبب أكثر من زيارة لغرف الطوارئ كل عام، ويبدأ الألم عادة عندما تتحرك الحصاة في الحالب الضيق، يتسبب هذا في حدوث انسداد، ما يؤدي إلى تراكم الضغط في الكلى.

ينشط الضغط الألياف العصبية التي تنقل إشارات الألم إلى الدماغ، وغالبًا ما يبدأ ألم حصوات الكلى فجأة، مع تحرك الحجر، يغير الألم الموقع والشدة، وغالبًا ما يأتي ويذهب على شكل موجات.

ويزداد الأمر سوءًا بسبب تقلص الحالب أثناء محاولتهما إخراج الحجر، قد تستمر كل موجة لبضع دقائق وتختفي، ثم تعود مرة أخرى، ستشعر بالألم على طول جانبك وظهرك، وأسفل أضلاعك، قد ينتشر إلى منطقة البطن والفخذ حيث تتحرك الحصاة لأسفل عبر المسالك البولية.

يمكن أن تكون الحصوات الكبيرة أكثر إيلامًا من الصغيرة، لكن شدة الألم لا تتعلق بالضرورة بالحجم، حتى الصغير منها يمكن أن يكون مؤلمًا أثناء تحركه أو يسبب انسدادًا.

2- ألم أو حرقة أثناء التبول:

بمجرد أن تصل الحصاة إلى مفترق الطرق بين الحالب والمثانة، ستبدأ في الشعور بالألم عند التبول، قد يسمي طبيبك هذا عسر البول.

يمكن أن يكون الألم حادًا أو حارقًا، إذا كنت لا تعرف أن لديك حصوات في الكلى، فقد تخطئ في اعتبارها عدوى في المسالك البولية، في بعض الأحيان يمكن أن يكون لديك عدوى مع الحجر.

3- حاجة ماسة للذهاب إلى الحمام:

الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام بشكل عاجل أو متكرر أكثر من المعتاد هي علامة أخرى على أنه قد انتقل إلى الجزء السفلي من المسالك البولية، قد تجد نفسك تجري إلى الحمام، أو تحتاج إلى الذهاب باستمرار طوال النهار والليل، يمكن أن تحاكي الإلحاح البولي أيضًا أعراض عدوى المسالك البولية.

4- دم في البول:

الدم في البول هو عرض شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من حصوات المسالك البولية، ويسمى هذا العرض أيضًا بيلة دموية.

يمكن أن يكون الدم أحمر أو وردي أو بني، في بعض الأحيان تكون خلايا الدم صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بدون مجهر (يسمى بيلة دموية مجهرية)، ولكن يمكن لطبيبك اختبار هذه الأعراض.

5- البول عكر أو كريه الرائحة:

يكون البول الصحي نقيًا وليس له رائحة قوية، قد يكون البول عكرًا أو كريه الرائحة علامة على وجود عدوى في كليتيك أو في جزء آخر من المسالك البولية.

ووجدت إحدى الدراسات أن حوالي 8 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى الحادة يعانون من عدوى في المسالك البولية،الغيوم هو علامة على وجود صديد في البول، أو بيلة يمكن أن تأتي الرائحة من البكتيريا التي تسبب التهابات المسالك البولية، قد تأتي الرائحة أيضًا من البول الأكثر تركيزًا من المعتاد.

6 -الذهاب بكمية صغيرة في كل مرة:

تتعثر حصوات الكلى الكبيرة في الحالب أحيانًا، يمكن لهذا الانسداد أن يبطئ أو يوقف تدفق البول.

إذا كان لديك انسداد، يمكنك التبول قليلاً فقط في كل مرة تذهب، يعد تدفق البول الذي يتوقف تمامًا حالة طبية طارئة.

7- الغثيان والقيء

من الشائع أن يعاني الأشخاص المصابون بحصوات الكلى من الغثيان والقيء، تحدث هذه الأعراض بسبب الروابط العصبية المشتركة بين الكلى والجهاز الهضمي، ويمكن أن تؤدي الحصوات إلى تحفيز الأعصاب في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى اضطراب المعدة،يمكن أن يكون الغثيان والقيء أيضًا طريقة جسمك للاستجابة للألم الشديد.

8-سخونية وقشعريرة:

الحمى والقشعريرة علامات على وجود عدوى في الكلى أو في جزء آخر من المسالك البولية، يمكن أن يكون هذا من المضاعفات الخطيرة لها، يمكن أن يكون أيضًا علامة على مشاكل خطيرة أخرى إلى جانب حصوات الكلى، أي حمى مصحوبة بألم تتطلب عناية طبية عاجلة.

وهناك بعض المشروبات التي تساعد في التخلص منها:

- المياة

- عصير الليمون

- الشعير

- خل التفاح مخفف بالمياة

- عصير الكرفس

- عصير الرمان