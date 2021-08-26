فوائد لا تتوقعها لـ زيت السمك بالنسبة للرجال.. هل جربته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

زيت السمك مكمل غذائي شائع غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتشير الأبحاث إلى أنه مفيدا للصحة والحماية من أمراض معينة، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أيضًا فوائد محددة للرجال، حيث قد يساعد زيت السمك في الانتصاب والخصوبة، وفق ما أوضح موقع "medicalnewstoday".

ويأتي زيت السمك من أنواع مختلفة من الأسماك الزيتية، مثل الماكريل والتونة والرنجة، وتحتوي زيوت الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، وهذه أحماض دهنية أساسية لا يستطيع الجسم تكوينها بنفسه، وقد يجلب استهلاك زيوت الأسماك وأوميجا 3 بعض الفوائد الصحية ويساعد في عدد من الحالات الصحية.

فوائده للرجال

1- الصحة الجنسية والخصوبة:

قد يكون لمكملات زيت السمك فوائد للصحة الجنسية والخصوبة، وفحصت دراسة أجريت عام 2017 آثار أحماض أوميجا 3 الدهنية وعدم القدرة على الانتصاب بسبب تصلب الشرايين، وفي هذه الحالة، تضيق الأوعية الدموية، ما قد يؤثر على الانتصاب.

وفي دراسة أجريت عام 2020، فإن أولئك الذين أبلغوا عن استخدام مكملات زيت السمك كانت لديهم خصيات أكبر وحجم وجودة أعلى للسائل المنوي، وكان لديهم أيضًا مظهر أكثر صحة للهرمون المنبه للجريب والهرمون اللوتيني، وهذان نوعان من الهرمونات الرئيسية التي تنظم إنتاج الحيوانات المنوية.

2- الصحة النفسية:

تشير الأبحاث إلى أن الأفراد المصابين بالاكتئاب قد يكون لديهم مستويات أقل في الدم، وفي دراسة صغيرة أجريت على 23 شخصًا نشرت في أبحاث الطب النفسي، أن مكملات أوميجا 3 ساعدت في تحسين أعراض الاكتئاب في غضون 3 أسابيع.

بينما تشير الدراسات إلى أن مكملات أوميجا 3 قد تساعد في منع التدهور المعرفي، خاصة عند كبار السن.

3- صحة القلب:

قد يكون لتناول الأسماك تأثير وقائي على صحة القلب عن طريق تقليل بعض عوامل الخطر لأمراض القلب، كما أن الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، وعلى الرغم من أن الجسم يحتاج إليه، إذا كانت المستويات مرتفعة للغاية، فإنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقد يساعد زيت السمك في خفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة وضغط الدم، وقد يساعد تناول الأسماك أيضًا في تقليل البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول "الضار".

4- صحة العين:

تشير بعض الأدلة إلى أن تناول كمية كافية من زيت السمك قد يساعد في حماية صحة العين، وتشير مراجعة عام 2017 إلى أن زيت السمك قد يلعب دورًا في علاج أمراض العين الالتهابية مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) وأمراض العين الجافة.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) بزيوت السمك لتقليل أعراض جفاف العين، كما يوصي أخصائيو البصريات أيضا بتناول مكملات أويمجا 3 أو زيادة استهلاك الأسماك الغذائية لفائدة صحة العين.

المخاطر والاعتبارات

تشير بعض الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأوميجا 3 قد يساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا، ولكن تشير دراسة أجريت عام 2013 إلى أن تناول كميات كبيرة من زيت السمك قد يزيد في الواقع من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عالي الدرجة.

وعند الإفراط في تناول زيت السمك قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خفيفة، قد تشمل المذاق غير المرغوب فيه، ورائحة الفم الكريهة، والإسهال، وانتفاخ البطن، والغثيان، وأعراض أخرى في الجهاز الهضمي، لذا يجب على أي شخص يفكر في تناول زيت السمك استشارة الطبيب أولا.