طريقة عمل زلابية دجاج.. بخطوات سهلة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتار بعض الأمهات على تقديم بعض أنواع الأكلات، خاصة الغريبة التي لم تعتد على تحضيرها ويفضلها اطفالها، فتبدأ رحلة البحث عن طريقة تحضيرها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل زلابية دجاج على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد».

طريقة عمل زلابية دجاج

المكونات

قطع دجاج صغيرة.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

كركم.

بابريكا.

ملح.

فلفل أسود.

للعجينة

2 كوب دقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ماء حسب الرغبة.

زيت للقلي.

خطوات تحضير زلابية دجاج

تتبل مكعبات الدجاج بملح وفلفل وبصل وثوم بودرة وكركم وبابريكا.

خلط النشا والدقيق وملح وخميرة وسكر وفانيليا ثم يضاف الماء للعجن.

تغطية كل مكعب دجاج بعجينة الزلابية ثم تحمر في زيت غزير ساخن.

طريقة عمل زلابيا الدجاج مع شوربة الكوسة

المكونات

300 جرام كوسا (شرائح).

90 ملليلتر كريمة.

90 ملليلتر مرق الخضروات.

200 جرام طحين.

200 جرام لحم الدجاج المفروم.

60 جرام بصل مقطع.

30 جرام ملح.

30 جرام بصل.

150 جرام عجينة.

ماء.

15 جرام ثوم المفري.

15 جرام فلفل أبيض.

90 جرام لحم الدجاج المفري.

30 ملليلتر زيت زيتون.

10 جرام ثوم.

خطوات عمل زلابيا الدجاج مع شوربة الكوسة

يخلط الطحين في إناء مع الماء وزيت الزيتون.

يرش بعض من الطحين على منضدة الإعداد ثم تفرد العجينة حتى تصبح رقيقة.

تقطع العجينة إلى دوائر صغيرة وتغمس في الدقيق حتى تلتصق ببعضها.

الحشو

يخلط لحم الدجاج المفروم في إناء مع البصل والثوم

الزلابية

يوضع الماء مع الملح في كسرولة على النار ويترك حتى الغليان.

توضع كمية قليلة من الحشو في وسط كل دائرة ثم تثنى الدائرة لتغلق على الحشو بإحكام.

توضع قطع الزلابية في الماء المغلي من 4 إلى 5 دقائق حتى تمام النضج ثم ترفع من على النار وتترك جانبا.

الشوربة

يشوح البصل والثوم والكوسة في مقلاة بها زيت الذرة على النار.

بمجرد ذبول الخليط تضاف مرق الخضروات والكريمة.

يترك الخليط ليغلي ببطء على نار هادئة لمدة 3 دقائق.

تخفق الشوربة بخلاط الطعام ثم تضاف الزلابية ويترك الخليط على النار لمدة دقيقة أو اثنين.