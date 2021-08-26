نصائح للوصول إلى رشاقة هيفاء وهبي.. «خطوات بسيطة وتبقي زيها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تطمح الكثير من الفتيات للحصول على قوام ممشوق مثل الذي ظهرت به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والتي قاربت على سن الخمسين، في آخر جلسة تصوير لها والتي نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونالت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

فوتوسيشن هيفاء وهبي

جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جعلت الكثير من الأسئلة تدور في ذهن السيدات الذين تقارب أعمارهن لعمر «هيفاء»، وكان من بين التعليقات: «هي بقت كدة إزاي، عايزين سر الخلطة، إيه هو سر رشاقة هيفاء وهبي، بقى دي شكل جدة وعندها أحفاد، بقت ولا شابة في العشرينات».

ويُقدم«هُن» للسيدات أسرار رشاقة الفنانة هيفاء وهبي، التي يمكن تنفيذها للحصول على قوامها الممشوق.

أسرار رشاقة هيفاء وهبي

من جانبها، قدمت خبيرة التغذية كارمن سليم، خلال حديثها لـ«هُن»، عدة نصائح للسيدات ليحصلن على رشاقة وجمال الفنانة هيفاء وهبي، إذ قالت إنه يجب على السيدات الحفاظ على شرب المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم حيث تساعد في تجديد البشرة والحفاظ على نضارتها، فضلا عن ممارسة الرياضة بشكل دائم والتي تعمل على تقليل التوتر والضغوط التي يتعرض لها الشخص بسبب تقلبات الحياة.

وأضافت خبيرة التغذية خلال حديثها أنه يجب على السيدات محاولة تنظيم الوقت والاستيقاظ باكرا وممارسة بعض التمارين الصباحية لتنشيط عضلات الجسم، مع المحافظة على تناول وجبة الإفطار.

ووجهت عدة نصائح للسيدات للحصول على قوام ممشوق كالفنانة هيفاء وهبي، إذ قالت: «يجب الابتعاد عن تناول الطعام المقلي بالزيت، وتناول الحلويات بكميات بسيطة، والاعتماد على تناول الأعشاب الطبيعية بشكل كبير جدا، مع الحرص على شرب ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء على مدار اليوم، وممارسة رياضة المشي يوميا ساعة على الأقل في الصباح الباكر».