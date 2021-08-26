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وجبات خفيفة يمكنك تقديمها لطفلك.. مهمة لصحته وتحميه من الأمراض

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القاهرة - سمر حسين - ماما

أطعمة مهمة لصحة طفلك

تحرص الأمهات بشكل دائم على تقديم الغذاء الصحي لأطفالهم، خاصة في سن المدرسة، نظرا لحاجتهم للعناصر المعدنية والفيتامينات لبناء أجسامهم الصغيرة في تلك المرحلة المهمة من حياتهم، وخلال هذا التقرير، نقدم لكِ أفضل الوجبات والأطعمة المهمة لصحة طفلك، حسبما عرض موقع «raisingchildren» الأسترالي.

وجبات صحية يمكنك تقديمها لطفلك

الفواكه والخضراوات

تعطي الفاكهة والخضار لطفلك، الطاقة والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف والمياه، إذ تساعده هذه العناصر الغذائية في حمايته من الأمراض في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك أمراض مثل القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان والسكري، وغيرها من الأمراض المزمنة.

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وينبغي عليكِ تشجيع طفلك على اختيار الفاكهة والخضراوات في كل وجبة من وجباته الأساسية على مدار اليوم.

أطعمة الحبوب

يساعد تناول الحبوب في إمداد الطفل بالطاقة التي يحتاجها للنمو والتطور والتعلم، وكذلك الشعور بالشبع لفترات طويلة على مدار اليوم، والتي من بينها، الكينوا، والذرة، والشوفان، والشعير، والخبز.

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منتجات الألبان قليلة الدسم

وتعد أغذية الألبان الرئيسية مثل الحليب والجبن والزبادي، مصادر جيدة للبروتين والكالسيوم، فحاولي أن تقدميها لطفلك بشكل يومي متنوع، ما بين مشروبات الحليب، أو شرائح الجبن، أو أوعية الزبادي.

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البروتينات

تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين، اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والدجاج، والبيض، والفول، والعدس، والحمص، والمكسرات، وتعد هذه الأكلات مهمة لنمو طفلك وتطور عضلاته.

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تحتوي هذه الأطعمة أيضًا على فيتامينات ومعادن مفيدة أخرى، مثل الحديد والزنك وفيتامين «ب 12» وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

بدائل صحية للوجبات الخفيفة والحلويات

شجعي طفلك على اختيار وجبات خفيفة من مجموعات الطعام الصحي، والتي يمكن أن تشمل بعض الأطعمة مثل المكسرات، والجبن، والزبادي قليل الدسم، والفواكه الطازجة أو الخضار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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