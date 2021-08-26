كورونا اليوم.. انخفاض حماية اللقاحات خلال تلك المدة.. ولهذا السبب "دلتا" أشد فتكًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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-هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الدموع؟

كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية الطب الحكومية في أمريتسار بالهند، أن دموع مرضى كورونا لديها القدرة على نقل الفيروس إلى شخص سليم، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضحت الدراسة أنه من قاعدة بيانات عينة معينة تم جمعها واختبارها لانتقال كورونا، تم نقل كورونا في حوالي 17.5 % من الحالات من خلال الدموع، وكان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم وجود فيروسات في دموع المرضى المصابين حتى لو لم يظهروا أي مظهر من مظاهر العين.

-انخفاض حماية لقاحات كورونا خلال 6 أشهر

كشفت دراسة كبيرة أجرتها جامعة كينجز كوليدج لندن أن جرعتين من لقاح كورونا تصبحان أقل فعالية في وقف عدوى الفيروس التاجى في غضون ستة أشهر، وحذر الباحثون من أن البريطانيين الذين أعطوا اللقاحات أولاً - بما في ذلك كبار السن - قد يشهدون انخفاض الحماية إلى 50 % فقط بحلول الشتاء دون الحصول على جرعات معززة للقاح.

ونظرت الدراسة في أكثر من مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل، حيث انخفضت الحماية من العدوى بعد حقنتين من لقاح فايزر من 88 % في شهر واحد إلى 74 % في غضون خمسة إلى ستة أشهر، بالنسبة للقاح أسترازينيكا، انخفضت الفعالية من 77 % إلى 67 % في غضون أربعة إلى خمسة أشهر.

-الحمل الفيروسي لـ"دلتا" أعلى 300 مرة من سلالة "كورونا" الأصلية

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص المصابين بسلالة «دلتا» من فيروس "كورونا"، لديهم حمل فيروسي أعلى 300 مرة من أولئك المصابين بالسلالة الأصلية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم إجراء الدراسة بواسطة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA)، وقد قارن الباحثون الحمل الفيروسي لـ1848 مريضاً مصاباً بمتغير "دلتا" مع 22 ألف شخص مصاب بالسلالة الأصلية.

والحمل الفيروسي هو كثافة الفيروس الموجودة في دم الشخص المصاب. وكلما زاد هذا الحمل، زاد احتمال قيام الشخص بنقل الفيروس إلى شخص آخر، فوجد الباحثون أن الحمل الفيروسي عند الإصابة بمتغير "دلتا" يكون أعلى 300 مرة عند ظهور الأعراض لأول مرة.