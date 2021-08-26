7 تغيرات تحدث في الجسم تحتاج إلى اهتمامك بشدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عند حدوث أي خلل بالجسم، يرسل لنا إشارات متعددة تنبهنا لما يحدث، فما هي أهم العلامات التي ينبغي الالتفات إليها؟

يعاني الكثير من الأشخاص من حدوث تغييرات في الجسم، وقد يرسل الجسم هذه التغييرات كإشارة على الإصابة بمرض معين، لذا يجب عليك معرفتها لتتمكن من ملاحظة ما إذا كان هناك خطأ ما حتى تتمكن من علاجها في الوقت المناسب، نستعرضها لكم وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1. شفاه جافة أو متشققة

يعتبر تقشر الجلد الجاف علامة واضحة على وجود حساسية، وفي هذه الحالة، عليك الانتباه جيدًا لمستحضرات التجميل التي تستخدمها وكذلك منتجات نظافة الفم والأطعمة التي تتناولها وحتى الأدوية.

وتشير التشققات في زوايا الفم إلى نقص الفيتامينات B و A و E، إذا كنت تعاني أيضًا من جفاف العين وجفاف الفم ومشاكل في الجهاز الهضمي ، فمن الأفضل زيارة الطبيب، لأنه يمكن أن يكون مزيجًا من الأعراض الخاصة بمرض مناعي ذاتي يسمى "متلازمة سجوجرن".

2. فقدان الحاجب

فقدان شعر الحاجب بشكل دوري أمر طبيعي تمامًا، ولكن إذا لاحظت تساقطًا مفرطًا للشعر، بالإضافة إلى ظهور بقع صلعاء أو حتى اختفاء كامل للحاجبين، فيمكن أن يكون مرتبطًا بمستوى مفرط أو غير كاف من نشاط الغدة الدرقية.

3. تغيير لون الأظافر

ندرك جميعًا كيف يمكن أن تبدو الأظافر الصحية، أي تغيير في لونها أو هيكلها هو إشارة تنذر بالخطر، ويمكن أن تكون الأظافر الرقيقة والشاحبة علامة على فقر الدم ونقص الحديد في الجسم، بينما يمكن أن يشير الاصفرار إلى اضطرابات الكبد والجهاز الهضمي أو عدوى فطرية، وتشير البقع والخطوط البيضاء إلى نقص الزنك والنحاس واليود، ويمكن أن تصبح الأظافر هشة للغاية عند مواجهة نقص الفيتامينات والكالسيوم والحديد وبيتا كاروتين في الجسم.

4. وجه أحمر

هناك 3 أسباب واسعة الانتشار للحصول على وجه أحمر، بالنسبة للنساء بعد سن الأربعين، يرجع ذلك إلى انخفاض مستويات الهرمون مما يشير إلى بداية سن اليأس، ويمكن أن يشير الوجه الأحمر أيضًا إلى وجود عدوى تسبب داء الدويدي، بالإضافة إلى يمكن أن يشير الاحمرار الجزئي المصحوب بنوبات مفاجئة من الدوخة، إلى تقلبات في الضغط يمكن علاجها بمساعدة أدوية خاصة.

5. أقدام جافة

يجف جلد القدمين بسبب نقص الفيتامينات A و E، كما يمكن أن يكون سببه وجود عدوى فطرية تؤثر على الحالة العامة للبشرة، وإذا لم يختفي الجفاف والخشونة حتى مع الرعاية المناسبة والتناول الكافي من الفيتامينات ، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب الغدد الصماء.

6. جفاف اليدين وجفاف الجلد على الجسم

تحدث البشرة الجافة خلال المواسم الباردة، ولكن استخدام كريم مرطب واستهلاك الكثير من الماء وتناول الفيتامينات مفيدة للغاية، وإذا لم تساعدك هذه الحلول، فمن الأفضل زيارة طبيب الأمراض الجلدية لأن الجلد الجاف هو أيضًا أحد الأعراض الشائعة لمرض السكري وقصور الغدة الدرقية، وإذا لم تكن بشرتك خشنة ومتقشرة فحسب ، بل مشدودة أيضًا ومليئة بالشقوق، فقد يمكن أن تصبح إكزيما ناتجة عن تفاعل طبيعي للتعرض للمواد الكيميائية.

7. تساقط الشعر

في المتوسط، يسقط الشخص حوالي 100 شعرة يوميًا لأن بصيلات الشعر تمر بمراحل نمو معينة يمكن أن تستمر من 2 إلى 8 سنوات، وعندما تنتهي مرحلة النمو ، تتساقط خصلة الشعر وتبدأ خصلة جديدة في النمو بعد راحة لمدة شهرين، ومع ذلك ، إذا لاحظت تساقطًا أكبر للشعر، فمن الأفضل استشارة الطبيب نظرًا لوجود مجموعة من الأمراض التي يمكن أن تختبئ وراء هذه الأعراض، ويمكن أن تتكون هذه من التهابات الجلد ، واضطرابات الغدة الدرقية ، واضطرابات المناعة الذاتية ، وما إلى ذلك.