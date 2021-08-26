كيف تتخلص من الدهون الزائدة؟.. افعل هذا الأمر لمدة 5 دقائق يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

هل سمعت من قبل أن المساج لا يريح عضلاتك فحسب، بل يساعد أيضًا على طرد السموم من جسمك؟

التدليك اللمفاوي هو كل ما تحتاجه للحصول على جسم صحي ومتناسق، وفي هذا التقرير نعلمك كيفية القيام بذلك حتى يتمكن جسمك من تقليل وزنك الزائد الذي يزعجك كثيرًا، وذلك وفقاً لما ورد في موقع "brightside".

- لتقليل دهون المؤخرة:

باستخدام أطراف أصابعك فقط، تحرك من أعلى رجليك إلى أردافك في حركات دائرية، استخدم دائمًا حركات تصاعدية.

- لتقليل دهون الفخدين:

بمساعدة إبهامك، مارس بعض الضغط لتشعر بالتمدد في منطقة الفخذ، هذه النقطة تحفز إطلاق السموم، ونتيجة لذلك، تساعدك على محاربة السيلوليت.

- تقليل ترهل الركبتين:

لا تنس أن تمرن ركبتيك لأنها أيضًا جزء مهم من جسمك، ولتشعر براحة أكبر، اجلس على كرسي، وابدأ من أعلى الرضفة وتحرك للخارج بضربات قصيرة، واستخدم حركات دائرية لتدليك المنطقة حول الرضفة.

لشد عضلات السمانة:

لأداء هذه التمارين يجب أن تستلقي على الأرض ووضع وسادتين تحت الساق، واسحب إحدى رجليك تجاه صدرك.

في هذا الوضع، قم بتدليكهم بكلتا يديك وافرك رجليك باستخدام حركات قصيرة، واستخدم كل أصابعك، وقم بعمل ضغطًا متوسطًا إلى شديد الصعوبة، ثم استرخ.

- لشد عضلات الكاحلين:

حاول تشكيل حلقة حول كاحلك، لف كلتا يديك حول الكاحل وقم بتدليك الساق لأعلى، بما في ذلك أوتار الركبة (المنطقة خلف الركبة)، ستقدر ساقيك قريبًا هذه التغييرات الإيجابية وستلاحظ نتائج مبهرة.

انتبه:

- اقض دقيقة واحدة على الأقل في كل منطقة.

- ستلاحظ التغييرات في وقت أقرب مما تتخيل، في البداية، ستشعر بالاسترخاء في كل عضلاتك، ولكن بعد ذلك، ستصبح النتائج أكثر وضوحًا.

- إذا كنت تتبنى نظامًا غذائيًا صحيًا وتتضمن الكثير من السوائل، فسترى تحسنًا أسرع بكثير.

- حتى لو بدا هذا العلاج بالتدليك غير ضارا، يجب عليك استشارة متخصص موثوق به قبل البدء فيه.