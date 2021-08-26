كواليس علاقة رنا سماحة وسامر أبو طالب: أصحاب من 13سنة وأحيا حفل زفافهما تامر حسني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة والمطربة رنا سماحة، محرك البحث «جوجل»، وكذلك الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان حملها وتعليقها على أنباء انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، ولا سيما بعد حذف متابعة بعضهما البعض من حساباتهما على «السوشيال ميديا».

وكانت الفنانة رنا سماحة، تحدثت عن كواليس الانفصال وأبدت عدم رغبتها في الحديث عن الأسباب وفضلت الحديث عن مواصفات «ولاد الأصول» وخاصة عقب الانفصال، وهم الذين لا يستغلون الظروف المحيطة لتصدر التريند، إذ قالت خلال منشور لها عبر حسابها على «فيس بوك» تلخص من خلاله قصة تصدرها التريند: «عذراً أيها التريند، فلدي ما هو أغلى من كنوز العالم، اتعلمت في بيت أهلي إن العلاقة بين الراجل والست أمانة مينفعش تطلع بره البيت خطيبتك مراتك طليقتك أياً كان الأمانة دي».

وتابعت خلال منشورها: «ولاد الأصول بس البي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها ولاد الأصول بس اللي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل، ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات، ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة، ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام».

وأضافت، «ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثالية بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها، ولاد الأصول مبيلقحوش على بعض مبيجيبوش سيرة بعض غير بالخير، ولاد الأصول بيعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالإحسان».

واختتمت الفنانة رنا سماحة، حديثها قائلة: «أي حاجة غير كده تبقى عدم تربية.. قلة دين.. انعدام أخلاق انعدام الأخلاق ده مينفعش نزينه ونقول اوووووه ترند، في داهية الترند اللي ينسينا أخلاقنا وتربيتنا وأصولنا، الإنسان بيعيش حياته وبيمشي رحلة، مش هيفضل منها غير سيرتك وأعمالك الطيبة وكلمتك اللي بتتصدق بيها، سيبوا الخير وأنتوا ماشيين عشان الناس تدعيلكم بدل ما يدعوا عليكم اجعل من يراك يدعو لمن رباك».

وطالبت الفنانة متابعيها: «بطلب من أي حد هيكلمني عشان يعرف أي تفاصيل تخص حياتي الخاصة يوفر على نفسه وميكلمنيش ميهمنيش السبق الصحفي ولا الشو الإعلامي ولا الأكثر بحثاً غير في شغلي فقط في الخير والفرحة وبس عاهدت نفسي وأهلي والناس اللي بحبهم إني أكون خير قدوة، عاهدت ابني اللي عيني لسه مشافتوش إني أربيه على الأصول والاحترام والرقي».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من علاقة رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب، عقب تصدرها التريند، بعد انتشار أنباء عن انفصالهما.

كانت الفنانة رنا سماحة، كشفت عن كواليس ارتباطها بزوجها الملحن سامر أبو طالب وبدء علاقتهما خلال لقاءها في برنامج «The Insider» والتي قالت فيه: «كنا صحاب بقالنا 13 سنة، فجأة بنتجوز وفجأة في قصة حب كبيرة بيننا أثناء دراستنا في معهد الموسيقى العربية».

حفل زفاف رنا سماحة وسامر أبو طالب

وفي ديسمبر 2020، احتفلت «رنا» و«سامر» بزفافهما في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الفنانين من بينهم ريم البارودي ومينا عطا ومحمد شاهين وهايدي موسى، وأحيا الحفل الفنان تامر حسني.

وكانت تحدثت الفنانة رنا سماحة، عن كواليس تعاملها مع زوجها داخل المنزل، وقصة زواجهما، قائلةً: «قعدت فترة بحاول استوعب إن جوازنا حقيقي، حتى مش عارفة أجمع الكلام، حاسة إن في حد هييجي يصحيني من النوم من أول اليوم».