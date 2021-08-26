حماية 4 أضعاف.. ما هو لقاح كوفيد -19 المعزز وهل تحتاجه بعد التطعيم الكامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تم الإبلاغ في عدد من الدول عن إصابات اختراق كوفيد-19 حتى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، على الرغم من أن عدم الامتثال للسلوك المناسب لـ "كوفيد" يلعب دورًا، فلا يمكن إنكار حقيقة أن المتغيرات الناشئة قد لعبت أيضًا دورها في إعادة العدوى، فأدى هذا إلى زيادة الطلب على جرعة معززة.

و قدمت بعض البلدان على رأسها الولايات المتحدة جرعات معززة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بكورونا، وفي هذا الإطار نستعرض تفاصيل حول اللقاح المعزز وما لا تعرفه عنه وفقًا لموقع timesofindia.

-اللقاح المعزز

الحقن المعززة مخصصة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، فيتم إعطاؤها لتزويدهم بطبقة إضافية من الحماية ضد المرض، وتشير الدراسات إلى أنه يتم إعطاء جرعات معززة بعد أن يبدأ مفعول التطعيم في الزوال في وقت ما، لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

لا يقتصر الأمر على حالات الإصابة بفيروس كوفيد فحسب، بل يتم أيضًا إعطاء حقن معززة للعديد من أنواع العدوى الفيروسية الأخرى مثل الأنفلونزا والتيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي.

-هل الجرعة المنشطة مفيدة؟

أفادت بيانات واردة أنه قد الجرعة المعززة حسنت المناعة ووفرت الحماية من المرض الشديد بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ونشرت نتيجة تفيد بأن الحماية من العدوى المقدمة من 10 أيام بعد جرعة ثالثة كانت أعلى بأربعة أضعاف من بعد جرعتين بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، لقد وجد أن الطعنة الثالثة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، قدمت حماية أكبر من خمسة إلى ستة أضعاف بعد 10 أيام من المرض الخطير والاستشفاء.

في الآونة الأخيرة، نشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ثلاث دراسات جديدة تقول إن الحماية التي توفرها لقاحا فايزر ومودرنا ضد فيروس كورونا الجديد ستتلاشى في نهاية المطاف.

-من الذي سيُعطى جرعة التعزيز؟

وفقًا للقواعد الحالية، سيتم إعطاء الحقنة الثالثة لمرضى الزرع والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب حالات مثل مرضى السكري والسرطان لتزويدهم بحماية أفضل ضد COVID-19.