إطلالات اليوم: هيفاء وهبي تخطف الأنظار.. وياسمين صبري تتألق بالأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هيفاء وهبي:

طلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان باللون الأبيض، مزينا بالورود، واعتمدت مكياجا ناعما، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.

لقاء الخميسي:

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي بفستان طويل كت متعدد الألوان، واعمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الكاشمير، وتركت شعرها منسدلا.

ياسمين صبري:

تألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت مجوهرات مكونة من، كوليه، وأسورة، وخاتم، وتركت شعرها منسدلا.

رانيا منصور:

وارتدت الفنانة رانيا منصور فستانا كت باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

ليلى احمد زاهر:

كما ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر بتوب كت باللون الأسود، مع جيب متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.