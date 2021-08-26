موعد ومكان جنازة البلوجر أشكيناز السبكي.. زوجها يكشف التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحولت صفحات رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لدفاتر عزاء بعد رحيل البلوجر أشكيناز السبكي، المعروفة باسم «أشكيناز هانم السبكي»، والتي رحلت بعد رحلة قصيرة مع المرض وتوفيت إثر عملية جراحية أجرتها لإزالة ورم فوق الغدة الكظرية، وهو الأمر الذي أدخل بعض متابعيها في حالة من الحزن والألم بمجرد إعلان خبر وفاتها.

وبات الجميع يترقب موعد ومكان جنازة البلوجر أشكيناز السبكي، المقربين منها وغيرهم ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت البلوجر أشكيناز السبكي قد وصلت لحالة صحية سيئة قبل وفاتها، ما جعل زوجها في 21 أغسطس الجاري يطلب من متابعيها ومحبيها الدعاء لها، إذ دون منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «سلام عليكم، أنا الدكتور هادي، أرجو الدعاء لها حالتها حرجة ومحتاجة دعائكم، و72 ساعة الجايين مفصليين بحالتها، أرجو الدعاء لها عسى رب العالمين يبدل حالها ويخفف عنها».

الزوج يعلن وفاة أشكيناز السبكي

وكان زوج البلوجر الراحلة أعلن نبأ وفاتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، من خلال منشور قال خلاله: «بِسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صَدقَ الله العليّ العَظيم، بمزيد من الرّضا بقضاءِ الله وقدَره ننعى إليكم وفاة الغالية زوجتي».

موعد ومكان جنازة البلوجر أشكيناز السبكي

وأعلن الدكتور «هادي» زوج البلوجر الراحلة أشكيناز السبكي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» مكان وموعد جنازتها، والذي أكد أنه سيتم تشييع الجنازة من أحد مستشفيات القاهرة الخاصة، وسيتم دفنها في مقابر أسرتها بمحافظة الفيوم

مرض البلوجر أشكيناز السبكي

وقبل 3 أشهر تقريبا، وتحديدا في 3 مايو الماضي، أعلنت البلوجر أشكيناز السبكي، خلال منشور دونته عبر حسابها على «فيس بوك»، أنّها أجرت أشعة رنين مغناطيسي واكتشفت إصابتها بورم في الغدة الكظرية.

ورم الغدة الكظرية

وقالت في منشورها إن ورم الغدة الكظرية يعد واحدا من الأورام الذي يصيب شخص واحد في المليون، مضيفة «الورم حجمه كبير وملتف حول شريان رئيسي».

كانت البلوجر أشكيناز السبكي، قررت تأجيل عمل الفحوصات اللازمة لإجراء سحب عينة من الورم لتحليلها عقب الاحتفال بالعيد، حتى تسنح لها الفرصة لحضور حفل تخرج ابنتها من الحضانة.