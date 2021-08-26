طرق مختلفة لتحضير سمك الفيليه في المنزل.. «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد السمك من الأكلات التي يحرص الكثيرون على تناولها بمختلف الطرق، ما بين المقلي والمشوي والفيليه، ويتم إعداد الفيليه بأكثر من طريقة شهية وذات مذاق جيد.

ونقدم لكِ خلال التقرير التالي طرق مختلفة لتحضير سمك الفيليه داخل المنزل، على طريقة الشيف هشام السيد، ببرنامجه «شبكة وصنارة»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

فيليه بصوص الفلفل

مقادير فيليه بصوص الفلفل

سمك فيليه

ملح وفلفل

زيت - زبدة

ثوم

فلفل حار مفروم

جبنة بارميزان

حليب

بقدونس

طريقة تحضير فيليه بصوص الفلفل

يتبل السمك بالملح والفلفل.

يسخن الزيت مع الزبدة على النار ثم يسوى السمك من الجانبين.

يضاف الصوص على الوجه.

الصوص

تخلط المكونات المتبقية في الكبة.

طريقة تحضير فيليه سمك بالجبن

مقادير فيليه سمك بالجبن

سمك فيليه

جبنة شيدر

طماطم

فلفل أخضر

لبن

بيض

بصل

ثوم

دقيق

سمـنة

ملح – فلفل

طريقة تحضير فيليه سمك بالجبن

قطعي البصل مكعبات كبيرة وضعيها في طاسة على النار مع السمن.

قطعي الفلفل الأخضر مكعبات اضيفيه للطاسة.

افرمي الثوم باستخدام المفرمة وأضيفيه للطاسة مع الطماطم ثم اتركيها «تتسبك».

اخلطي عصير الليمون مع الملح والفلفل وقطعي السمك الفيليه لأصابع، ثم تبليها بخليط عصير الليمون وضعيها في الدقيق وأقليها نصف قلي.

في بايركس الفرن، ضعي نصف كمية الخليط ثم السمك ثم بقية الخليط.

ابشري الجبنة مع اللبن وضعيها على وجه الصينية، وادخليها فرن ساخن حتى تكمل نضجها ثم قدميها.

طريقة تحضير فيليه سمك بالمستردة

مقادير فيليه سمك بالمستردة

سمك فيليه

ثوم

مستردة

ملح

كمون

ليمون

لبن

بيض

دقيق

بقسماط

زيت

فلفل

طريقة تحضير فيليه سمك بالمستردة

افرمي الثوم مع المستردة مع الملح والفلفل وعصير الليمون والكمون.

تبلي شرائح الفيليه بالخليط.

ضعيها في الدقيق ثم في خليط اللبن والبيض ثم في البقسماط واقليها في زيت غزير ساخن، ثم قدميها ساخنة.