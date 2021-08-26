يوم المرأة الإماراتية.. احتفال يتزامن مع 50 عاما من الإنجازات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل نساء العالم 8 مارس من كل عام بيومهن الخاص، وتخصص كل دولة يوما محليا للاحتفال بنسائها، ففي مصر هو الـ16 من مارس، بينما اختارت الإمارات الـ28 من أغسطس، ويصادف هذا اليوم بعد غدٍ السبت، حيث تحتفل الدولة بـ يوم المرأة الإماراتية، وذلك بحسب وكالة أنباء الإمارات.

تفاصيل الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية

ويأتي الاحتفال بـ يوم المرأة الإماراتية هذا العام، بالتزامن مع احتفال الإمارات بـ«عام الخمسين»، ويمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات «بنات الإمارات»، وتقدير دورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

وتحتفل الإمارات بنسائها هذا العام بتوجهيات الشيخة فاطمة بنت مبارك، تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، والشيخة فاطمة هي رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتحتفل المرأة الإماراتية هذا العام بنصف قرن من الإنجازات، جنبا إلى جنب مع الإمارات، حيث تتوج الدولة نصف قرن من مسيرتها الحافلة بالإنجازات على كل الأصعدة والمستويات، وسط حضور لافت لـ«ابنة الإمارات» التي سطرت بنجاحاتها وعطائها قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل والمسؤولية.

مؤشر المساواة بين الجنسين

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربيا وفي الشرق الأوسط، والـ18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، وذلك بحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.

وبحسب التقرير، فإن الإمارات قد حققت المستهدف الوطني، بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021، فيما تتطلع اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالميا، ومن المتوقع حضور الشيخة فاطمة بنت مبارك احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية وإبراز نماذج مشرفة فيه.