احذر تناول الطعام في هذا التوقيت.. يزيد من خطر الموت المبكر بنسبة 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يُقال إنه إذا كنت تريد أن تعيش حياة طويلة وخالية من الأمراض، فتناول طعامًا صحيًا، فيوفر لك طبق مليء بالأطعمة الصحية والمغذية الطاقة للإبحار طوال اليوم ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ولكن عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، عليك أن تفعل ما هو أكثر بقليل من مجرد تناول طعام صحي، وتشير الدراسات إلى أن ما تأكله ومتى تأكل يؤثران على صحة قلبك، بحسب ما أشار موقع timesofindia.

ما الذي يمكن أن يضر بصحة قلبك؟

كشفت دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول الوجبات الخفيفة النشوية بعد وجبتك يمكن أن يزيد من خطر الموت المبكر بنسبة 50 في المائة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 45 في المائة.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول الأطعمة الصحية والمغذية مثل الفواكه والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان في أوقات معينة من اليوم قد يفيد أكثر ويقلل من مخاطر المضاعفات المتعلقة بالصحة.

-أي نوع من الطعام نأكله ومتى.

فحص فريق الباحثين التقرير الصحي لنحو 21503 مشاركًا تم جمعهم في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) من 2003 إلى 2014، وصنفوا عادات الأكل للمشاركين لدراسة تأثيرها على صحتهم.

فئات الإفطار - الإفطار الغربي، الإفطار النشوي، الإفطار بالفواكه.

فئات الغداء - غداء غربي، غداء نباتي، وغداء فواكه.

فئات العشاء - عشاء غربي وعشاء نباتي وعشاء فواكه.

فئات الوجبات الخفيفة - وجبة خفيفة من الحبوب، ووجبة خفيفة نشوية، ووجبة خفيفة من الفاكهة، ووجبة خفيفة من منتجات الألبان.

وجد أن الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعة الغداء الغربية استهلكوا معظم حصص الحبوب المكررة والدهون الصلبة والجبن والسكريات المضافة واللحوم، وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه المجموعة كانوا أكثر عرضة بنسبة 44 في المائة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أولئك الذين ينتمون إلى المجموعة الثانية وتناولوا الفاكهة في الغداء انخفض لديهم خطر الموت بنسبة 34 في المائة بسبب المضاعفات المرتبطة بالقلب، واستهلك الناس في هذه المجموعة أكبر كمية من الحبوب الكاملة والفواكه والزبادي والمكسرات.

في حين أن المشاركين الذين تناولوا العشاء القائم على الخضار واستهلكوا معظم حصص الخضار والبقوليات، انخفض خطر تعرضهم للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23 في المائة.

-لماذا التوقيت مهم؟

خلص الباحثون إلى أن أولئك الذين تناولوا وجبة النشا لديهم خطر متزايد للوفاة بنسبة 50 إلى 52 في المائة في كل مكان، مشيرين إلى أن تناول الوجبات الخفيفة قد لا يكون هو المشكلة فقط، مشددين على الحاجة إلى تناول الطعام وفقًا لإيقاع الساعة البيولوجية لدينا من أجل الفوائد الصحية.

-كيف تأكل حسب إيقاع الساعة البيولوجية؟

إذا كنت تخطط لتناول الطعام وفقًا لإيقاعك اليومي، فتناول الفاكهة بعد الإفطار، يمكنك الحصول على جميع أنواع الفاكهة مثل التوت أو الفاكهة ذات النواة، في الغداء، حاول تقليل تناول الأطعمة المصنعة مثل اللحوم والحبوب المكررة والسكريات المضافة، بدلًا من ذلك، ركز على الفاكهة والحبوب الكاملة.

بالنسبة للوجبات الخفيفة المسائية، يمكن أن تكون حفنة من الجوز وكوب من الزبادي والتوت الطازج خيارات رائعة، وجرب اختيار الوجبات الخفيفة غير النشوية، عندما يتعلق الأمر بالعشاء، أضف المزيد من الخضار والبقوليات.