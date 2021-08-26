هذا ما يحدث لجسمك عند تناول المياه على معدة فارغة لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تناول المياه على معدة فارغة من الأمور الضرورية التي تحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بصحة الإنسان، حيث يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وطرد السموم من الجسم، بالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعي، وغيرها من الأمور الأخرى التي يمكن أن تحدث إذا تناولتها لمدة شهر، نذكرها لكم وفق ما جاء في موقع "stylecraze".

1. تسريع عملية التمثيل الغذائي:

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا، فإن شرب الماء على معدة فارغة يمكن أن يعزز نظامك الغذائي، لأنه يساعد في رفع معدل الأيض بنسبة 25 % تقريبًا، كما أنه يساهم في هضم الطعام بشكل أسرع، وهذا يساعد في إنقاص الوزن على المدى الطويل.

2. تقوية المناعة:

الماء ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، لذا فأن تناول المياه بانتظام على معدة فارغة مفيدًا لتقوية جهاز المناعة لديك، وهذا بدوره يمكن أن يساعدك في محاربة العدوى.

3. تنظيف الجهاز الهضمي:

يمكن أن يساهم استهلاك المياه على معدة فارغة في تنظيم الجهاز الهضمي، وتنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي التخلص من النفايات من جسمك.

4. طرد السموم من الجسم:

كلما تبولت، تطرد السموم في صورة سائلة، وكلما شربت المياه أكثر ، كلما ذهبت إلى المرحاض، وبهذه الطريقة ، تقوم بتنظيف وإزالة السموم من جسمك، كما أنه يمنع الانتفاخ.

5. منع نوبات الصداع النصفي:

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يعانون من الصداع المتكرر ونوبات الصداع النصفي هو نقص الماء في الجسم، والجفاف هو السبب الجذري للصداع، وتناول المياه معدة فارغة ، يمكن أن يساعد في التخلص من الصداع بشكل طبيعي.

6. تجعلك تشعر بالجوع:

نظرًا لأن تناول المياه يساعد في تنظيف أمعائك بانتظام ، فإنه يجعلك أيضًا تشعر بالجوع في الصباح، حتى تتمكن من تناول وجبة الإفطار في الوقت المحدد.

7. تنظيف البشرة:

تناول الكثير من المياه هو أسهل طريقة للحصول على بشرة صافية ومتوهجة، وعادة ما تحدث البقع أو البقع الداكنة بسبب تراكم السموم في الجسم، ويمكن أن يساعد تناولها على معدة فارغة في تسريع هذه العملية.

8. زيادة الطاقة:

إذا شعرت بالنعاس أو الخمول، فإن شرب المياه على معدة فارغة يمكن أن يجعلك تشعر بالنشاط على الفور، كما إنها تحفز خلايا الدم الحمراء على النمو بشكل أسرع، مما ينتج عنه المزيد من الأكسجين والطاقة.

9. تنظيف القولون:

يمكن أن يساهم أيضا استهلاكها في السماح بامتصاص العناصر الغذائية بشكل أسرع، وبالتالي يصبح لديك قولون أكثر صحة وجسم صحي بشكل عام.