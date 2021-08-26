حفل خطوبة الزهراء لايق نابغة القرآن: أناشيد دينية بصوتها بدلا من الأغاني (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الزهراء لايق، صاحبة الصوت الماسي في القرآن الكريم، أمس، بحفلة خطوبتها على أحمد رمزي، وهو نجل عمدة الشباسية من محافظة كفر الشيخ، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء، وشاركوا تلك الاحتفالات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتأتي الخطوبة بعد حوالي 3 أسابيع من قراءة الفاتحة، والتي انتشرت صورها أيضا على «السوشيال ميديا».

وجاءت شهرة النابغة الزهراء لايق كما يسمونها أهل قريتها، بعد أداءها المبهر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قرأت القرآن خلال المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وارتدت حينها فستان من اللون الأبيض وعليه نقاط سوداء، مع طرحة من اللون الأسود وتاج زين رأسها.

احتفال الزهراء لايق بخطوبتها

وارتدت الزهراء في حفل خطوبتها فستان من اللون الرمادي الفاتح المائل للفضي، وطرحة من نفس اللون، وجاء الفستان بتصميم ضيق من الأعلى، وواسع من أسفل، وارتدت حجابا كاملا، وعليه تاج، وتزينت بالمكياج البسيط، واختارت أن يكون هناك تماشيا في الألوان مع خطيبها الذي ارتدى بدوره بدلة رمادية اللون تناسب فستان العروسة.

ودخلت العروسة قاعة الزفاف متأبطة خطيبها، وظهرت عليها ملامح البهجة والسعادة، وهي محاطة بأهلها وأصدقائها، وتلقت التهاني والمباركات بمناسبة الخطوبة.

ونشر أصدقاء وصديقات العروسة والعريس صور وفيديو من الاحتفالات، والتي لم تخلو من الموسيقى ولكن على طريقة الزهراء الخاصة، فقد استعاضت عن الأغاني التقليدية، بالتواشيح الدينية، والتي غنتها بصوتها ووثقها الأصدقاء.

من هي الزهراء لايق

وتبلغ الزهراء لايق من العمر 18 عاما، وكانت في الصف الثالث الثانوي، ومنذ عام 2013، وحتى عام 2018، حصلت الزهراء لايق على المركز الأول في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم التي ينظمها الأزهر بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، وذلك في حفظ القرآن وتلاوته، واستضافها الأزهر في سهراته خلال شهر رمضان 2018 لتنشد وتقرأ القرآن.