مش للبنات وبس.. فوائد عمل الباديكير للرجال: تقليم أظافر ورائحة عطرة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الباديكير، أو فن تقليم الأظافر، وتنظيفها والمحافظة عليها سواء في اليدين أو القدمين، ليس حكرا على الفتيات، لأن له العديد من الفوائد التي يمكن أن يستفيد منها الرجال، وتعد من النظافة الشخصية، لذلك يجب أن يحرص كل رجل على تقليم والعناية بأظافره وعمل الباديكير، سواء في القدمين أو اليدين، الفنان محمد رمضان واحد من المشاهير الذي نشر صورته وهو يقلم أظافره، ما يعني أنها عادة صحية جيدة يجب أن يتحلى بها الجميع، وفيما يلي فوائد عمل الباديكير للرجل، بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص.

فوائد عمل الباديكير للرجال

تقليم الأظافر

واحدة من أكثر الوفائد وضوحا للباديكير، هو الحصول على أظافر مقلمة ونظيفة، حيث يجب قص الأظافر بدقة وأمان، دون المخاطرة بالجزء الداخلي، وأفضل من يقوم بهذا الفعل هو أخصائي تجميل الأظافر والعناية بها، حيث يقص الجلد الميت الزائد، ويزيل كل المواد اللزجة التي تؤدي إلى تراكم الفطريات، وستنمو الأظافر بشكل جمالي.

جلد ناعم للقدمين

خلال عملية الباديكير الشهيرة فإن أخصائي التجميل يقول بإزالة الجلد الميت والجاف، والمقشر حول الكعبين، ثم يقشر الكعبين، ويغسلهما بمهدئ، ما يقلل من الوخز ويعيد الرطوبة إلى القدمين ويحافظ على جلد ناعم للقدمين، ونظيفة، خالية من البقع الصفراء والتشقق الحاد.

رائحة رائعة للقدمين

بعد عملية التنظيف، وإزالة كل الجلد الميت والتشققات، وتصبح القدم ناعمة وصحية ونظيفة دون مشكلات، تقل جدا احتمالية تراكم الرائحة القذرة والبكتيريا في القدمين، ولا تكون عادة فطريات، ولذا تصبح رائحة قدميك نظيفة للغاية، ويمكنك العناية بها عن طريق رش بودرة تمتص الرائحة الكريهة، وارتداء جوارب ماصة للرطوبة قطنية.

الباديكير ينشط الدورة الدموية

واحدة من الفوائد الصحية الرائعة للباديكير، هي التدليك والنقع في الماء الدافئ، أو الساخن، وهذا يحسن بشدة من الدورة الدموية في القدمين، كما يحفز المفاصل.