لايف ستايل

فوتوسيشن هيفاء وهبي الجديد من الساحل الشمالي.. «تان» وفستان ملون

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الفنانة هيفاء وهبي

فوتوسيشن هيفاء وهبي الجديد تألقت فيه، حيث نشرت صوره خلال قضائها إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وشاركت جمهورها ومتابعيها بتلك اللقطات عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت ما يقرب من 10 صور وهو ما جعلها حديث الجميع بأحدث ظهور لها في مصر.

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تفاصيل فوتوسيشن هيفاء وهبي

وارتدت الفنانة هيفاء وهبي فستان أبيض اللون وعليه ورود ملونة خضراء وصفراء، واختارت حقيبة كبيرة الحجم من اللون الأخضر، ولم ترتد هيفاء وهبي حذاء من نفس اللون، بل ارتدت «صابو» من اللون البنفسجي، وهو شبيها لما تصدر موضة وترند صيف 2020.

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ونشرت هيفاء وهبي صور الفوتوسيشن من إحدى القرى الشهيرة بالساحل الشمالي، وكتبت في تعليقها عليها «فعاليات الصيف»، باللغة الإنجليزية، فيما تركت شعرها منسدلا، كان الفستان متوسط الطول، بفتحة كبيرة من الأمام، نصف كم منفوخ، ولكنه مفتوح من منطقة الصدر كاشفا عن «تان».

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تعليقات المتابعين على صور هيفاء وهبي

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي هيفاء وهبي معها عبر الإعجابات والتعليقات على «إنستجرام»، وأشادوا بـ «اللوك الشبابي» الذي ظهرت به هيفاء وهبي، ومن بين تلك التعليقات، «انتي أحلى امرأة على كوكب الأرض».

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كما تضمنت التعليقات، «دلوقتي أنا عرفت ليه الصيف حلو وعمال يحلو»، و«مش معقول يا جماعة هيفاء وهبي مبتكبرش خالص، وكل ما تكبر تحلى»، فيما قالت إحدى الفتيات، «إيه التان التحفة ده أنا عايزة أعمل زيه إدينا نصائح لعمل تان قمر أوي كدة»، و«جماله والله اللي عامل تان»، و«ده أنا اللي عندي 50 سنة والله مش أنتي خالص».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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