الامارات | تعرَّف على الفنان الكويتي الذي قررت السعودية أن تقيم له تمثالاً ؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على الفنان الكويتي الذي قررت السعودية أن تقيم له تمثالاً ؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أنه يتم العمل على تحضير العديد من المفاجآت لعدد من النجوم في الخليج، وتحديدا الكويت، في "موسم الرياض".

وتعليقا على تغريدة لمقطع فيديو نشره الفنان الكويتي، نبيل شعيل، حول "ما يقدمه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، محمد بن سلمان، للشعب السعودي والشعب الخليجي أجمع في "موسم الرياض"..موسم كل الخليج".

علق تركي آل الشيخ قائلا: "تنورونا أبو شعيل ... وبستغل كلامك هذا واوري اهلي في الكويت لمحه للي نسويه تقدير للغالين"، معلنا عن تدشين تمثال للفنان المسرحي الكويتي الراحل، عبد الحسين عبد الرضا، على أن يتم عرضه للجمهور في "موسم الرياض" المقرر انطلاقه في الفترة المقبلة.

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