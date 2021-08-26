فوتوسيشن هيفاء وهبي الجديد يثير إعجاب الجمهور: «مبتكبرش أبدا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة خضعت لها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وشاركت منها عدة صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأثارت إعجاب وتفاعل المتابعين، وطرحوا عدة تساؤلات بسبب رشاقتها اللافتة للنظر، حيث بدت بشكل أصغر من عمرها، ما جعلها تتصدر محرك البحث «جوجل» واحتلت التريند بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي، خلال جلسة التصوير التي خضعت لها، مرتدية فستان أبيض مزين بالورود، مكشوف من منطقة الصدر، وبدت بقوام ممشوق منحها مظهر فتاة في العشرينات من عمرها.

واعتمدت هيفاء وهبي خلال إطلالتها على مكياج ناعم، وارتدت حذاء باللون البنفسجي وشنطة باللون الأخضر.

تعليقات الجمهور على فوتوسيشن هيفاء وهبي

وعلّق الجمهور على جلسة التصوير التي خضعت لها الفنانة هيفاء وهبي، وجاء من بينها «هي مبتكبرش أبدا، جميلة أوي، لسه شابة زي ما كانت، قمر، شكلك بقى صغير أوي، ميبانش عليها سن، جميلة أوي وروحها حلوة، دي اللي يتقال عليها كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، لابقلك كل حاجة وكل الأشكال».

حفل هيفاء وهبي في الساحل الشمالي

وتحيي المطربة هيفاء وهبي حفلا غنائيا في أحد الشواطئ بالعلمين الجديدة، اليوم، بمشاركة فريق ديسكو مصر.

وشاركت هيفاء وهبي خلال الفترة الماضية في أغنية مع الفنان أكرم حسني، تحمل اسم «لو كنت»، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها، ونالت إعجاب المتابعين حول العالم.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية هو بطولتها لمسلسل «أسود فاتح»، والذي تم طرحه العام الماضي 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم بينهم أحمد فهمي وصبري فواز وشريف سلامة.