لايف ستايل

سبب وفاة البلوجر أشكيناز السبكي.. جراحة خطيرة بدأت بـ«ورم»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - صحة

أشكيناز السبكي

حزن كبير سيطر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تحولت العديد من الصفحات إلى سرادق عزاء، عقب وفاة البلوجر أشكيناز السبكي، والمعروفة عبر حساباتها بـ«أشكيناز هانم السبكي»، والتي رحلت بعد صراع مع المرض وخضوعها لعملية جراحية دقيقة.

إعلان وفاة أشكيناز السبكي

وكان زوج البلوجر الراحلة أعلن نبأ وفاتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، من خلال منشور دونه مستشهدًا بالآية الكريمة: «بِسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صَدقَ الله العليّ العَظيم، بمزيد من الرّضا بقضاءِ الله وقدَره ننعى إليكم وفاة الغالية زوجتي».

12ddca68d5.jpg

سبب وفاة أشكيناز السبكي

ورحلت البلوجر أشكيناز السبكي إثر صراعها مع ورم كبير كان ملتفًا حول أحد الشرايين، وخضعت لجراحة دقيقة، وذلك عقب اكتشافها إصابتها بورم بالغدة الكظرية، حسبما أعلنت في أحد المنشورات السابقة لها.

cc522d5df8.jpg

ويستعرض «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن سرطان الغدة الكظرية، وفقًا لموقع «مايو كلينك» الطبي.

51baba5b5c.jpg

طرق اكتشاف المرض

يمكن الفحص بالعديد من الأساليب المختلفة، لاكتشاف وجود الإصابة بسرطان الغدة الكظرية، وذلك من خلال عدة أمور بينها:

- تحاليل البول والدم: إذ يمكن من خلالها الكشف عن مستويات الهرمونات التي تفرزها الغدة، وهي الكورتيزول والألدوستيرون والأندروجينات.

- تحليل الغدة الكظرية: يساعد إجراء هذا التحليل على استكشاف وجود الورم من عدمه.

- أشعة الرنين: يساعد الخضوع لأشعة الرنين أو التصوير المغناطيسي، للكشف عما إذا كان هناك ورمًا على الغدة من عدمه، وكذلك معرفة مدى انتشاره داخل الجسم.

طرق العلاج 

يمكن علاج ورم الغدة الكظرية بعدة طرق، يأتي أولها وأكثرها شيوعا، العملية الجراحية، والتي تتسم بخطورتها، مع استخدام علاجات تمنع عودته مجددًا، إذ أنه في بعض الحالات يضطر الأطباء إلى إزالة الغدة بأكملها.

العلاج الإشعاعي

كما يستخدم العلاج الإشعاعي للقضاء على الخلايا السرطانية، وذلك عقب إجراء الجراحة، للقضاء على أي خلايا سرطانية متبقية.

العلاج الكيميائي

يتم في هذه الطريقة، استخدام علاجات كيميائية لإبطاء تطور السرطان.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا