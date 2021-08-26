لايف ستايل

خفيفة وسهلة التحضير.. أكلات يمكن تناولها في وجبة الإفطار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بان كيك البطاطس

في الساعات الأولى من الصباح، وقبل بدء طقوس يوم جديد، يحرص الكثيرون على تناول وجبات إفطار خفيفة، كي لا يتم الشعور بالكسل والثقل، لذلك يقدم «هن» مجموعة من الأطعمة سهلة التحضير داخل المنزل، والتي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة خلال تناولها في الصباح الباكر، وذلك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

بان كيك بطاطس بالجبنة

مقادير بان كيك بطاطس بالجبنة

2 كوب دقيق  

كوب لبن  

كوب ماء  

بيضة  

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح  

رشة سكر  

فانيليا  

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

الحشو

بطاطس محمرة  

بيض مسلوق  

جبنة موتزاريلا  

زعتر جاف  

زيت ملح  

فلفل أسود   

طريقة تحضير بان كيك بطاطس بالجبنة

يخلط الدقيق واللبن والزيت والبيضة والبيكنج بودر والفانيليا والماء والملح.

يصب خليط البان كيك أقراص في طاسة مدهونة بالزيت.

يقلب البان كيك على الوجه الآخر ويترك حتى النضج.

توضع طبقة من البان كيك في طاسة مدهونة بالقليل من الزيت ويضاف لها الحشوات المختلفة.

يغطى الوجه بطبقة أخرى من البان كيك.

يقلب البان كيك المحشي على الجانبين وتقدم.

يمكن أن يوضع طبقة من البان كيك في طاسة مدهونة بالزيت على النار.

ويضاف لها الحشوات المحتلفة وتطبق في شكل نصف دائري وتقلب على الجانبين.

3f81502327.jpg

حشوة البيض المسلوق

يخلط البيض المسلوق مع الزعتر والملح والفلفل والجبنة الموتزاريلا.

حشوة الجبنة

تخلط الجبنة الرومي مع البطاطس المحمرة.

رغيف خبز للإفطار

مقادير رغيف خبز للإفطار

1 كيلو دقيق  

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية 

2 ملعقة كبيرة سكر  

ملح ماء للعجن  

1 كوب زبادي  

نصف كوب زيت  

ردة للفرد

الوجه

بيضة

فانيليا

سمسم

حبة البركة

التقديم

لانشون

جبنة رومي

شرائح جبنة قريش

طريقة تحضير رغيف خبز للإفطار

تخلط الخميرة مع السكر والزبادي والزيت.

يضاف الدقيق والماء تدريجيا وتعجن جيدا، ثم تترك العجينة لتخمر.

تفرد في صينية فرن دائرية الشكل.

تدهن باللبن البودرة أو البيض.

وترش بالسمسم وحبة البركة.

وتدخل الفرن حتى تمام الطهي ثم تقدم.

14aac7cd3f.jpg

وجبة إفطار بالشوفان

مقادير وجبة إفطار بالشوفان

كوب شوفان

2 مشمش مجفف

2 تين مجفف

2 قراصيا

عسل أسود

1 وربع كوب مكسرات

2 ملعقه كبيرة جوز هند

2 كوب لبن

قرفة

جوزة الطيب

a4618ccf57.jpg

طريقة تحضير وجبة إفطار بالشوفان

إغلي اللبن وأضيفي له الشوفان.

أضيفي التين المجفف والقراصيا القطعين.

أضيفي جوز الهند.

أضيفي جوزة الطيب المبشورة والقرفة.

أضيفي المكسرات والعسل الأسود وقلبيه.

قدمي وجبة الشوفان.

إغلي اللبن وأضيفي له الشوفان.

أضيفي التين المجفف والقراصيا القطعين.

أضيفي جوز الهند.

ضيفي جوزة الطيب المبشورة والقرفة.

أضيفي المكسرات والعسل الأسود وقلبي.

قدمي وجبة الشوفان.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا