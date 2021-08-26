خفيفة وسهلة التحضير.. أكلات يمكن تناولها في وجبة الإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في الساعات الأولى من الصباح، وقبل بدء طقوس يوم جديد، يحرص الكثيرون على تناول وجبات إفطار خفيفة، كي لا يتم الشعور بالكسل والثقل، لذلك يقدم «هن» مجموعة من الأطعمة سهلة التحضير داخل المنزل، والتي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة خلال تناولها في الصباح الباكر، وذلك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

بان كيك بطاطس بالجبنة

مقادير بان كيك بطاطس بالجبنة

2 كوب دقيق

كوب لبن

كوب ماء

بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة سكر

فانيليا

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

الحشو

بطاطس محمرة

بيض مسلوق

جبنة موتزاريلا

زعتر جاف

زيت ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير بان كيك بطاطس بالجبنة

يخلط الدقيق واللبن والزيت والبيضة والبيكنج بودر والفانيليا والماء والملح.

يصب خليط البان كيك أقراص في طاسة مدهونة بالزيت.

يقلب البان كيك على الوجه الآخر ويترك حتى النضج.

توضع طبقة من البان كيك في طاسة مدهونة بالقليل من الزيت ويضاف لها الحشوات المختلفة.

يغطى الوجه بطبقة أخرى من البان كيك.

يقلب البان كيك المحشي على الجانبين وتقدم.

يمكن أن يوضع طبقة من البان كيك في طاسة مدهونة بالزيت على النار.

ويضاف لها الحشوات المحتلفة وتطبق في شكل نصف دائري وتقلب على الجانبين.

حشوة البيض المسلوق

يخلط البيض المسلوق مع الزعتر والملح والفلفل والجبنة الموتزاريلا.

حشوة الجبنة

تخلط الجبنة الرومي مع البطاطس المحمرة.

رغيف خبز للإفطار

مقادير رغيف خبز للإفطار

1 كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

ملح ماء للعجن

1 كوب زبادي

نصف كوب زيت

ردة للفرد

الوجه

بيضة

فانيليا

سمسم

حبة البركة

التقديم

لانشون

جبنة رومي

شرائح جبنة قريش

طريقة تحضير رغيف خبز للإفطار

تخلط الخميرة مع السكر والزبادي والزيت.

يضاف الدقيق والماء تدريجيا وتعجن جيدا، ثم تترك العجينة لتخمر.

تفرد في صينية فرن دائرية الشكل.

تدهن باللبن البودرة أو البيض.

وترش بالسمسم وحبة البركة.

وتدخل الفرن حتى تمام الطهي ثم تقدم.

وجبة إفطار بالشوفان

مقادير وجبة إفطار بالشوفان

كوب شوفان

2 مشمش مجفف

2 تين مجفف

2 قراصيا

عسل أسود

1 وربع كوب مكسرات

2 ملعقه كبيرة جوز هند

2 كوب لبن

قرفة

جوزة الطيب

طريقة تحضير وجبة إفطار بالشوفان

إغلي اللبن وأضيفي له الشوفان.

أضيفي التين المجفف والقراصيا القطعين.

أضيفي جوز الهند.

أضيفي جوزة الطيب المبشورة والقرفة.

أضيفي المكسرات والعسل الأسود وقلبيه.

قدمي وجبة الشوفان.

إغلي اللبن وأضيفي له الشوفان.

أضيفي التين المجفف والقراصيا القطعين.

أضيفي جوز الهند.

ضيفي جوزة الطيب المبشورة والقرفة.

أضيفي المكسرات والعسل الأسود وقلبي.

قدمي وجبة الشوفان.