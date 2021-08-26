لماذا لا يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار؟.. طبيبة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظيف الأسنان من الأمور الروتينية اليومية المهمة، ولكن الوقت المناسب للتنظيف أمر غاية في الأهمية.

وأكدت الدكتوة البريطانية آنا بيترسون، أخصائية علاج الأسنان، ضرورة تنظيف الأسنان قبل تناول وجبة الإفطار، وليس بعده، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

ونشرت آنا بيترسون، أخصائية علاج الأسنان، من إسيكس، على "تيك توك"، مقطع الفيديو لتوضيح أنه من الضروري تنظيف أسنانك دائما بالفرشاة قبل تناول وجبة الإفطار لأن القيام بذلك بطريقة أخرى قد يؤدي إلى إتلاف مينا أسنانك.

وقالت: "هل تعلم أنه لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار؟ .. هناك سببان لذلك: عندما تتناول وجبة الإفطار، يصبح فمك حامضيا، لذا فإن ما تفعله عندما تغسل أسنانك بعد الإفطار هو غسل الأسنان بالحامض وهذا يؤدي إلى تآكل طبقة المينا. والسبب الثاني هو أن تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار يحمي أسنانك من أي شيء تأكله".

وقد يبدو الأمر غير منطقي بالنسبة للكثيرين، لكن آنا تقول إنه من المنطقي فعل ذلك بهذه الطريقة لأننا لن نرغب في "أن يبدأ يومن بالمزيج المخيف من معجون الأسنان وعصير البرتقال".

وأثارت هذه المعلومة جدلا واسعا بين المتابعين. وتمت مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بها منذ ذلك الحين أكثر من 819 ألف مرة وحصل على أكثر من 36 ألف إعجاب.