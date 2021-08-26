«ألم لا يحتمل» و«جراحة انتهت بوفاتها».. رحلة مرض البلوجر أشكيناز السبكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مسيرة قصيرة من المرض بدأتها البلوجر أشكيناز السبكي، المعروفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ«أشكيناز هانم السبكي»، التي اشتهرت بالسعي في عمل الخير، قبل وفاتها متأثرة بجراحة أجرتها لإزالة ورم فوق الغدة الكظرية، وفي السطور التالية ترصد «هن» مراحل مرض البلوجر الراحلة أشكيناز السبكي، كما يلي:

ألم لا يحتمل في البطن

في 15 أبريل، أعلنت أشكيناز أنّها تعاني من آلم لا يحتمل في بطنها، وأنّ الأطباء طلبوا منها أشعة بالصبغة على الكلى والبطن والكبد، واكتشفت وجود ورم 9 سم أعلى الكلى الشمالية، وطلبوا إعادة الأشعة بالصبغة مرة أخرى بالرنين المغناطيسي لتحديد نوع الورم وبدايته وطريقة إزالته.

اكتشاف الورم أعلى الغدة الكظرية

في 3 مايو، أعلنت أشكيناز أنّها أجرت آشعة رنين مغناطيسي واكتشفت إصابتها بورم نادي في الغدة الكظرية يصيب شخص واحد في المليون على حد قولها، والورم حجمه كبير وملتف حول شريان رئيسي، ما يجعل هناك خطورة في إزالته، مؤكدة أنّ الطبيب طلب منها بعض الفحوصات لإجراء جراحة لسحب عينة من الورم لتحليلها، لكنها طلبت تأجيلها لبعد العيد لتحضر حفل تخرج ابنتها من الحضانة.

عملية لسحب عينة من الورم

وخضعت السبكي لعملية سحب عينة يوم 6 مايو، وكعادتها شاركت متابعيها تفاصيل العملية والتي لم تخل من الكوميديا.

إعلان مفاجئ لدخول غرفة العمليات

وفي 16 أغسطس، أعلنت أشكيناز السبكي أنها بصدد الخضوع لعملية جراحية كبيرة: «مش عارفة أجيبهالكوا ازاي، بس أنا بتحضر دلوقتي عشان أعمل العملية اللي بهرب منها بقالي كتير».

ورم حول شريان رئيسي

وردت أشكيناز على تعليق لمتابعة لها، قالت فيه إنّها خائفة من إجراء عملية إزالة المرارة، قائلة: «ارمي حمولك على الله، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا يا حبيبة قلبي، اجمدي كد، وأنا قدامك أهو داخلة اشيل ورم لافف على شريان جايز يعمل نزيف وأفلسع، ومكتبيني إقرار على حياتي، إنما على مين، لامة الممرضات حواليا ونازلين هيء وميء، وآه حطيت تينت على خدودي، أنا أعز التينت أوي، وغرقت الأوضه ڤيكتوريا سيكريت تقوليش أوضة الفنانة ليلى علوي».

حالتها حرجة ووفاتها

وفي 21 اغسطس أعلن زوجها أنّ حالتها حرجة وتحتاج للدعاء: «سلام عليكم، أنا الدكتور هادي، أرجو الدعاء لها حالتها حرجة ومحتاجة دعائكم، و72 ساعة الجايين مفصليين بحالتها، أرجو الدعاء لها عسى رب العالمين يبدل حالها ويخفف عنها».

وأعلن زوج أشكيناز السبكي وفاتها وتشييع جنازتها من أحد مستشفيات القاهرة الخاصة، ودفنها في مقابر أسرتها بمحافظة الفيوم.