لو مش هتروحي البحر.. طريقة عمل الفريسكا لأولادك في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الذهاب للبحر له طقوسه الخاصة والفريدة من نوعها، ويحرص الكثيرون على تأديتها خلال تواجدهم على الرمال أمام المياه، والاستمتاع بالأجواء الساحرة، والطقس المعتدل، والتي من يأتي من بينها تناول حلوى «الفريسكا» بأطعمتها المختلفة وشهية المذاق؛ إذ تباع عادة على شواطئ المصايف بمختلف الأماكن السياحية والمصيفية.

ونظرا لعدم تمكن العديد من الأسر من الذهاب إلى المصايف والشواطئ هذه الأيام، نشرح لكِ طريقة إعداد الفريسكا داخل المنزل، حتى تقدميها لأطفالك، بمذاق جيد، وذلك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل فريسكا البحر

مقادير عمل فريسكا البحر

نصف كوب من الزبد

كوب من السكر البودرة

بياض بيض لـ3 بيضات

باكيت فانيلا

كوب ونصف دقيق

كوب حليب دافئ

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة صغيرة باكينج باودر

الحشو

ربع كوب من العسل أو أكثر

4 ملاعق كبيرة جوز هند

4 ملاعق كبيرة زبيب

4 ملاعق كبيرة بندق

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة

مقادير عمل فريسكا البحر

- ذوبي الخميرة في الحليب الدافئ، ثم ضعي الزبد مع السكر البودرة في العجانة أو اضربيها بمضرب بيض كهربائي بعدما يمتزجان.

- أضيفي بياض البيضتين ورشة ملح والفانيلا، واستمري في الخفق السريع حتى يصبح القوام كما الكريمة، ثم اضيفي الدقيق والباكينج باودر بالسرعة البسيطة حتى يصبح العجين متماسكًا.

- أضيفي الحليب الدافئ المذوب فيه الخميرة الفورية حتى تصبح العجين طرية أشبه بالكريمة سخني الفرن على درجة 220 مئوية أحضري صاج عليها صينية سيليكون خشنة، أو ضعي ورق خبز وعليه طبقة من الزيت وسكر البودرة.

- ضعي كمية من العجين وافرديها بالسباتيولا حتى تصبح كما طبقة الويفر الرقيقة.

- ضعي الصينية لمدة 6 إلى 8 دقائق في الفرن الساخن.

- أعدي الحشو بتسخين ملعقتين من العسل وملعقتين من سكر البودرة ثم المكسرات مع التقليب.

- قطعيها بالحجم المراد ثم ضعي طبقة منها وصبي عليها بعض العسل ثم خليط المكسرات الممزوج بالسكر ثم بعض العسل ثم الطبقة الثانية حتى تلتصق.

طريقة عمل الفريسكا

مقادير عمل الفريسكا

1 كوب دقيق

1 كوب لبن

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

الوجه

نصف كوب سكر بودرة

طريقة تحضير الفريسكا

يخلط البيض واللبن والفانيليا والملح في الخلاط.

يوضع الخليط في أداة تشكيل الفريسكا على شكل وردة.

توضع في زيت متوسط السخونة ثم ترفع من الزيت عند النضج.

ترش بالسكر البودرة وتقدم.

طريقة عمل فريسكا بالكريمة

مقادير عمل فريسكا بالكريمة

فريسكا

كريمة مخفوقة

عسل أبيض

مانجو مفرومة

خوخ مفروم

عنب أحمر مفروم

عنب أخضر مفروم

فول سوداني محمص

طريقة تحضير فريسكا بالكريمة

يخلط الكريم شانتي مع الفاكهة المفرومة

تفرد طبقة من الخليط على الفريسكا

تكرر طبقات الفريسكا والكريم شانتي مع الفواكه المفرومة

يزين الوجه بالفواكه المفرومة والكريم شانتي والعسل الأبيض والفول السوداني وتقدم