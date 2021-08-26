طريقة عمل ترايفل المانجو والكاسترد.. بخطوات سهلة وبأقل تكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتار بعض السيدات في طريقة عمل بعض الحلويات، وخاصة ترايفل المانجو والكاسترد، فتعتبر من الحلويات التي يفضلها البعض، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل ترايفل المانجو والكاسترد، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل ترايفل المانجو والكاسترد

المكونات

كيلو مانجو والأفضل أن تكون طازجة ومكعبات.

1 لتر عصير مانجو.

صودا بيضاء.

فانيليا.

1 علبة قشطة.

كريمة خفق.

1 علبة لبن مكثف.

للكريم باتيسيير

2 كوب لبن.

نصف كوب سكر.

4 صفار بيض.

ربع كوب نشا.

2 معلقة صغيرة زبدة.

قطع مانجو للتقديم.

طريقة تحضير ترايفل المانجو والكاسترد

تسخين اللبن مع السكر على النار.

خلط صفار البيض مع النشا.

إضافة خليط اللبن إلى خليط البيض.

وضع الخليط على النار مع التقليب.

إضافة الزبدة ويقلب الخليط حتى الغليان.

وضع طبقة من الكيك في طبق التقديم.

يسقى بعصير المانجو والمياه الغازية.

إضافة طبقة من الكاسترد بعد أن تبرد.

ثم إضافة طبقة أخرى من الكيك ويسقى بعصير المانجو والمياه الغازية.

خلط الكريم شانتي مع عصير المانجو والقشطة واللبن المكثف المحلي وقطع المانجو.

تضاف طبقة من خليط الكريم شانتي بالمانجو.

يضاف على الوجه وردات الكريم شانتي وقطع المانجو وتقدم.

طريقة عمل ترايفل الفواكه

المكونات

كيكة محضرة مسبقا.

كوب من الكاسترد.

نصف كوب من كريم شانتيه.

كوبان من الفواكه المقطعة «برتقال وتفاح وموز وفراولة، مانجو، كيوي، مشمش».

كوب ونصف من عصير الفواكه الطازج.

طريقة تحضير ترايفل الفواكه

يقطع الكيك قطع صغيرة.

تحضير 3 أكواب ونضع الكيك المقطع كطبقة أولى.

مزج جميع الفواكه المقطعة معا ووضعهم فوق طبقة الكيك في الأكواب.

صب القليل من العصير فوق الفواكه.

تجهيز الكاسترد على النار وتركه ليبرد لبعض الوقت.

إضافته في أكواب الترايفل فوق طبقة الفواكه.

إضافة إلى الأكواب باقي كمية الفواكه المقطعة.

تزيينها بكريم شانتيه.