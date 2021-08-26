15 معلومة عن أشكيناز السبكي بعد رحيلها: لديها طفلين وعانت من ورم كبير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن زوج البلوجر الشهيرة أشكيناز السبكي، المعروفة بـ«أشكيناز هانم السبكي»، عن وفاتها، في منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، كتب فيه: «بِسم الله الرحمن الرحيميَ يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صَدقَ الله العليّ العَظيم بمزيد من الرّضا بقضاءِ الله وقدَره ننعى إليكم وفاة الغالية زوجتي».

وأوضح زوجها أن جنازتها ستشيع من أمام مستشفى وادي النيل في حدائق القبة الساعة التاسعة صباح اليوم، ليصلى عليها في مقابر العائلة بكفر محفوظ في مدينة الفيوم، على أن يقام العزاء مساء الغد بالسرادق أمام المنزل بمدخل المدينة، مختتمًا: «ولا نقول إلا ما يرضي الله ورسوله الكريم صل الله عليه وسلم إنا لله وإنا اليه راجعون».

«الوطن» ترصد لكم بعض المعلومات عن أشكيناز السبكي:

1- حاصلة على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة.

2- تخرجت من الجامعة للمرة الثانية مؤخرًا، وتحديدًا بداية الشهر الحالي.

3- حصلت على بكالوريوس التربية من كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم.

4- زوجها طبيب أسنان، سوري الجنسية، يدعى عبدالهادي البني.

5- لديها طفلين ولد وبنت «عزيز وشام».

6- تتميز بحسها الفكاهي وكانت تضحك حتى في أصعب لحظات حياتها.

7- عانت من بعض الأورام والمشكلات الصحية مؤخرًا.

8- عانت من ورم كبير ملفوف حول أحد الشرايين وكانت معرضة للنزيف عند إزالة الورم.

9- تقيم بمدينة الفيوم.

10- لها جروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اسمه «آشكيات» ويضم 26 ألف عضو.

11- دائمًا ما كانت تذكر مواقف من حياتها الشخصية بشكل كوميدي.

12- اعتادت إجراء بث مباشر داخل المجموعة الخاصة بها، وتشارك معهم المواقف بشكل كوميدي.

13- لها مبادرات إنسانية لدعم اللاجئين السوريين، ولرعاية الحيوانات والرفق بها.

14- كانت تشارك في بعض الحالات الإنسانية.

15- كانت تعلن عن الحالات الانسانية عبر حسابها الشخصي وتجمع لها التبرعات.