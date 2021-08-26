التقشير.. عصا سحرية لشفاه مخملية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة "Elle" بأن مستحضرات التقشير تعد بمثابة عصا سحرية للتمتع بشفاه مخملية؛ حيث إنها تعمل على ترطيب الشفاه الجافة وتمنحها ملمسا أملسا.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن مستحضرات تقشير الشفاه غالبا ما تحتوي على حبيبات السكر البني، والتي تعمل على إزالة قشور الجلد الميتة ورواسب الأوساخ والعرق وتساعد على ظهور خلايا جديدة مفعمة بالحيوية.

كما تحتوي مستحضرات تقشير الشفاه على مواد عناية مثل عسل النحل وزيدة الشيا، والتي تعتني بالشفاه الجافة والمتشققة لتمنحها ملمسا ناعما كالمخمل.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مستحضرات تقشير الشفاه على زيادة حجم الشفاه، ما يمنحها مظهرا مفعما بالأنوثة والإثارة.