أب يعثر على رضيعة في أكياس القمامة أسفل دائري مسطرد: كان نفسي أقدر أربيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان يوما عاديًا بالنسبة له استيقظ في موعده المعتاد في الصباح الباكر، سلك الطريق الذي يسير فيه يوميًا خلال ذهابه إلى العمل إلا أن صوت خافت لبكاء «رضيعة» طرق أذنه، تعقب في شغف ذلك الصوت حتى عثر على رضيعة عمرها أيامًا ملقاة بين أكياس القمامة.

أسفل دائري مسطرد، عثر سيد علي، على طفلة لم يتجاوز عمرها الـ6 أشهر، بعدما تجرد والداها من مشاعر الرحمة وتركاها في الشوارع مغطاة بقماشة قديمة وسط أكياس القمامة.

العثور على رضيعة أسفل دائري مسطرد

لم يتوقع الأب «سيد» هذا المشهد الذي وصفه بـ «مخيف»: «مشهد صعب أوصفه إزاي أهل يرموا أطفالهم بالطريقة دي، يوم الاتنين إللي فات الساعة 6 الصبح الطفلة دي لقيتها تحت الدائري هتموت من الصريخ» حسب حديثه لـ«هُن».

قرر الأب اصطحاب الطفلة إلى منزله حفاظا عليها من الشارع: «الطفلة كانت في حالة إعياء شديد أخدتها معايا البيت تقعد مع عيالي وزوجتي، لحد أما أعمل محضر، لأني اكتشفت انها مش واخدة أي جرعة تطعيم».

الرجل الثلاثيني يبحث عن وسيلة لسلامة الرضيعة بالطرق القانونية السليمة، فتمني أن يكون في مقدوره أن يتكفل بها وتربيتها، إلا أنه لديه ما يكفي من الأبناء ولن يكون في مقدوره أن يربي طفلا آخر «ظروفي المادية مش هتساعدني أربيها ولومعايا مكنتش اتأخر عنها».

لذلك قرر «سيد»، أن يتقدم ببلاغ للشرطة، لبيحثوا الطرق القانونية مع الطفلة، ربما يكون هناك أمل في أن تعود لأسرتها، أو يتخذون القرار الأفضل في رعايتها، «معرفش ايه الإجراءات اللي بتكون في الحالات دي، بس نفسي الرضيعة تكون بخير وسلامة».

فيما قال خالد شعبان، مؤسس جروب «أولادنا هم حياتنا»، إنه استقبل استغاثة من الأب سيد علي تفيد بالعثور على الطفلة ملقاى أسفل دائري مسطرد، حتى ينشر صور الطفلة في محاولة للعثور على أهلها أو أن يتكفل دور رعاية برعايتها.