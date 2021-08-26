ما فائدة العمل من المنزل على كبار السن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

ذكر تحليل أجراه مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية، إن التحول للعمل من المنزل أثناء فترة تفشي وباء كورونا، قد يساعد في إبقاء العاملين الأكبر سنا ضمن القوى العاملة لفترة أطول.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأربعاء أن العمل بشروط مرنة، يسهم في الإبقاء على العاملين الأكبر سنا، ضمن القوى العاملة.

وأضاف التحليل أن نسبة العاملين الأكبر سنا الذين يعتزمون العمل من المنزل بعد ظهور أزمة وباء كورونا، صارت أعلى من نسبة الذين كانوا يعملون من المنزل قبل بدء الأزمة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.