توقعات الأبراج 26-8-2021: إحباط لـ السرطان وبشرى لـ العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب" horoscope".

برج الحمل:

حاول ألا تنشغل كثيراً بمن حولك، وركز على أهدافك

برج الثور:

هذا وقت رائع للبدء في تحقيق ما تتمنى، فلا تضيع الفرصة من يدك

برج الجوزاء:

هذا وقت مناسب في حياتك، يمكنك تحقيق ما كنت تتمنى

برج السرطان:

ستشعر ببعض الإحباط في حياتك، وسترى نفسك عقبة في تحقيق أحلامك

برج الأسد:

تعتبر تلك الفترة بمثابة مرحلة انتقالية في حياتك، وقريباً ستصل لحلمك فلا تقلق

برج العذراء:

تفاءل، سيُفتح لك أبوابا كثيرة الفترة المقبلة، ولديك هذه الفترة طاقة جسدية كبيرة فحاول استغلالها

برج الميزان:

تشعر هذه الفترة أنك عالق لا تستطيع الحركة، لا تيأس فهناك أيام سعيدة قادمة

برج العقرب:

أنت تحصل على الدعم من جانب واحد في حياتك، فلا تشعر بالإحباط

برج القوس:

سيأتي النجاح إليك عندما تعمل بجهد أكثر، استمر في المحاولة

برج الجدي:



أنت سريع الغضب والعصبية ولكن بداخلك شخص جيد، فحاول أن تتحكم في أعصابك

برج الدلو:

أنت مرتبكاً هذه الفترة وتفكر في كثير من الأمور، حاول أن لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الحوت:

أنت في منتصف فترة انتقالية سنوية رائعة، ولديك قدر كبير من الطاقة الجسدية