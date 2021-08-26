توقعات الأبراج 26-8-2021: إحباط لـ السرطان وبشرى لـ العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب" horoscope".
برج الحمل:
حاول ألا تنشغل كثيراً بمن حولك، وركز على أهدافك
برج الثور:
هذا وقت رائع للبدء في تحقيق ما تتمنى، فلا تضيع الفرصة من يدك
برج الجوزاء:
هذا وقت مناسب في حياتك، يمكنك تحقيق ما كنت تتمنى
برج السرطان:
ستشعر ببعض الإحباط في حياتك، وسترى نفسك عقبة في تحقيق أحلامك
برج الأسد:
تعتبر تلك الفترة بمثابة مرحلة انتقالية في حياتك، وقريباً ستصل لحلمك فلا تقلق
برج العذراء:
تفاءل، سيُفتح لك أبوابا كثيرة الفترة المقبلة، ولديك هذه الفترة طاقة جسدية كبيرة فحاول استغلالها
برج الميزان:
تشعر هذه الفترة أنك عالق لا تستطيع الحركة، لا تيأس فهناك أيام سعيدة قادمة
برج العقرب:
أنت تحصل على الدعم من جانب واحد في حياتك، فلا تشعر بالإحباط
برج القوس:
سيأتي النجاح إليك عندما تعمل بجهد أكثر، استمر في المحاولة
برج الجدي:
أنت سريع الغضب والعصبية ولكن بداخلك شخص جيد، فحاول أن تتحكم في أعصابك
برج الدلو:
أنت مرتبكاً هذه الفترة وتفكر في كثير من الأمور، حاول أن لا تتسرع في اتخاذ القرارات
برج الحوت:
أنت في منتصف فترة انتقالية سنوية رائعة، ولديك قدر كبير من الطاقة الجسدية