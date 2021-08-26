9 أخطاء في "غسيل الهدوم" يمكن أن تفسد ملابسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يبدو أنه لا يوجد شيء أسهل من غسل الملابس بالغسالة الكهربائية، ومع ذلك، حتى هذا العمل الروتيني البسيط يحتوي على الكثير من التفاصيل الدقيقة أكثر مما تتخيل.

وفي إطار ذلك، نستعرض قائمة بأبرز الأخطاء التي ترتكبها الكثير من ربات البيوت عند غسل الملابس التي تؤدي إلى التلف والتقليل من جودتها، وفق ما أوضح موقع " brightside".

1. ارتفاع درجة حرارة الماء للغاية:

ستحافظ الملابس على شكلها ولونها بشكل أفضل وستتلف بشكل أبطأ إذا قمت بغسلها في درجات حرارة منخفضة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعامل الماء الدافئ أو البارد مع الأوساخ وكذلك الماء الساخن إذا كان لديك غسالة ملابس من النوع الجيد.

وبالفعل هناك أشياء يمكن غسلها تحت درجة حرارة مرتفعة، لكنها لا تتعدى أقمشة الكتان أو مناشف المطبخ، وكل شيء آخر يمكن غسله بمياه منخفضة الحرارة.

2. وضع الملابس الملطخة بالأوساخ مباشرة في الغسالة:

حين تكون بعض الملابس ملطخة بالأوساخ بشدة، فيجب غسلها أولاً باليدين أو معالجتها بمزيل البقع قبل وضعها في الغسالة، وإلا فقد لا تختفي تلك البقع تماماً.

وهناك وسائل أخرى عديدة يمكنك استعمالها بدلاً من مزيل البقع، فعصير الليمون مثلاً عامل تنظيف جيد لآثار العرق، ومزيج من الخل والمنظفات السائلة يمكن أن يخلصك من بقع العشب الخضراء، فيما تغسل بقع بعض المشروبات بعد استعمال خليط من الماء وصودا الخبز بنسبة 1/3.

3. استخدام المنظفات بكميات كبيرة:

يؤدي استخدام كمية كبيرة من المنظفات إلى انسداد حاوية المنظف في الغسالة، والتسبب في رائحة كريهة مع مرور الوقت، بالإضافة إلى أنه يظل عالقاً بالملابس فيجعل شطفها صعباً، لذا من الضروري قراءة ملصقات العبوة بعناية لتعرف كمية الجرعات المحددة، ولا تنس استخدام كوب القياس، وإذا كانت بعض ملابسك متسخة جداً، فاستخدم وضع ما قبل الغسيل أو قم بتشغيل دورتين.

4. استخدام المنعم لجميع أنواع الملابس

بالإضافة إلى جعل القماش أكثر نعومة، فإن منعم الكتان يسهل عملية الكي، ومع ذلك، فإنه يقلل أيضًا من امتصاص القماش بمرور الوقت، لذلك من الأفضل عدم استخدامه لغسل المناشف أو الملابس الرياضية أو العناصر الأخرى المصنوعة من الألياف الدقيقة أو الإيلاستين أو الإسباندكس.

5. غسل الملابس الداخلية في الغسالة:

مع الغسيل الأوتوماتيكي، تتمدد حمالات الصدر بسرعة وتفقد شكلها، لذلك من الأفضل غسلها يدويًا، وهذا الشيء نفسه ينطبق على الملابس الداخلية الدانتيل وملابس السباحة.

على العكس من ذلك، يمكن غسل الجوارب الضيقة المصنوعة من النايلون في الغسالة إذا تم اتباع عدة قواعد بسيطة:

استخدم منظفًا خاصًا للملابس الحساسة.

ضبط الغسالة على درجة حرارة لا تتعد 40 درجة مئوية.

ضعي الجوارب في كيس غسيل خاص، بعد قلبها من الداخل للخارج.

6. استخدام مادة التبييض لأقمشة الإيلاستين والليكرا:

التبييض بالكلوريد خياراً غير مناسب للملابس، حيث يضعف النسيج، لذلك لا ينبغي الإفراط في استخدامه مع أي مواد، زهذا ينطبق بشكل خاص على أقمشة الإيلاستين والليكرا، والتي ستفقد المرونة بسرعة إذا تم غسلها بالمبيض، وإليك بعض النصائح الإضافية حول كيفية العناية بهذه الأشياء:

يجب غسلهم بالماء البارد فقط، وعدم استخدام منعم الملابس.

تجنبي كيها أو تجفيها بشكل أوتوماتيكي.

7. غسل أقمشة الدنيم بشكل متكرر:

يوصي منتجي هذه الأقمشة بتجنب غسلها في الغسالة تمامًا من أجل الحفاظ على اللون لفترة أطول، وإذا لم تكن مستعدًا لاتباع هذه التوصية ، فإن الفترة المثلى بين غسلتين هي فترة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر، اعتمادًا على عدد المرات التي ترتدي فيها الجينز.

8. تجفيف الملابس بشكل خاطئ:

يؤثر التجفيف بطريقة غير صحيحة على ملابسك بشكل سلبي، تماماً كما يفعل الغسل الخاطئ، وإليك بعض النصائح التي ستساعدك على تجنب الأخطاء الخاصة بهذه المرحلة:

تجنب التجفيف الآلي كثيراً، فهو يجعل الأقمشة تتآكل ويبهت لونها بشكل أسرع، وعدم تجفيف الأقمشة الرقيقة والحساسة.

لا تفرطي في تجفيف الملابس، لأن هذا سيجعل من كيها لاحقاً عملية صعبة.

الابتعاد عن تعليق الملابس المصنوعة من الخيط والصوف، لأن ثقلها سوف يفقدها شكلها الأنيق، بل يمكنك الاكتفاء بفردها على سطح أفقي نظيف، لذا قبل تعليق أي قطعة ملابس مغسولة، عليك هزها لتتخلص من أي انكماش أو تجاعيد.

9. تجاهل صيانة الغسالة:

الأوساخ وبقايا المنظفات وكل تلك الأشياء التي تتراكم داخل الغسالة مع مرور الوقت، وسوف تصل إلى ملابسك عاجلاً أم آجلاً، بما في ذلك الروائح الكريهة أو البقع البيضاء، ولتفادي ذلك، اتبع هذه الخطوات:

عليك بتهوية الغسالة بعد كل عملية غسيل.

من الضروري إزالة بقايا المنظفات المتبقية من الحاجز المطاطي على الباب بعد كل غسيل.

غسل الأماكن المخصصة لوضع مسحوق وسائل التنظيف، وشطفها بالماء بانتظام.

بمعدل مرة واحدة في الشهر، قم بتشغيل الغسالة وهي فارغة، مع ملعقة صغيرة من المنظف، و4 أكواب من الخل للتطهير.