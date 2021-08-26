علاقة رنا سماحة وزوجها في مرمى المتابعين.. انفصلوا أم لأ؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، تعيش خلالها الفنانة رنا سماحة، في الأيام القليلة الماضية، بدءًا من إعلان حملها، حتى إثارة التساؤلات نحو حقيقة انفصالها من زوجها الملحن سامر أبو طالب، حتى تعليقها على تلك الأزمة من خلال استضافتها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي»، مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبد الغني.

إعلان حمل وجدل حول الانفصال

ما إن مرت أيام معدودة فقط من إعلان الفنانة رنا سماحة أنباء حملها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعدما ظهرت خلال مقطع فيديو، وبدت بطنها بحجم كبير، معلنة حملها أمام متابعيها، إلا أنها أثارت الجدل والتساؤلات عن هل انفصلت من زوجها الملحن سامر أبو طالب أم لا؟، وذلك بعدما حذفت الأولى جميع الصور التي جمعتهما، فضلا عن إلغاء لمتابعة حسابه على التطبيق ذاته.

وهو ما قام به أيضا الملحن سامر أبو طالب، إذ ألغى المتابعة للحساب الرسمي لزوجته الفنانة رنا سماحة، وهو ما أثار الحيرة بشكل أكبر.

رد فعل زوج رنا سماحة

وزاد الأمر غموضا نحو حقيقة انفصال الثنائي، بعدما نشر الملحن سامر أبو طالب، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة على حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، أحد الأدعية المنسوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي جاء مضمونه: «لا أدري أي أرض، وأي قلب، وأي قرار هو خير لي، اللهم إني سلمتك زمام أموري، فاكفني شر ما يكون قبل أن يكون».

تعليق رنا سماحة على حقيقة انفصالها

وردًا على ما أثير من تساؤلات من قبل متابعين رنا سماحة، حول حقيقة انفصالها عن زوجها الملحن، قالت خلال استضافتها، إن للبيوت خصوصيتها واحترامها، موضحة أنها ترفض التعليق بالنفي أو الإيجاب خلال تلك الآونة، معقبة: «مش شرط الناس كلها تعرف كل حاجة».