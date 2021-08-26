الامارات | فيلم الأسبوع.. «موسى»

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأسبوع.. «موسى» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 أغسطس 2021
المدّة:
ساعة و45 دقيقة.
النوع:
خيال علمي/ خيالي.
القصّة:
عندما يجد يحيى نفسه وحيداً دون صديق، يقرّر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقاً له، ولكن الأمور تتطوّر وتنقلب ضدّ مصلحة الجميع.
إخراج وتأليف:
بيتر ميمي.
تمثيل:
كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، وصلاح عبدالله.
شاهدوه في صالات «ريل سينما»:
www.reelcinemas.ae
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