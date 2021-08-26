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الامارات | فيلم الأسبوع.. «موسى»

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأسبوع.. «موسى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 أغسطس 2021

المدّة:

ساعة و45 دقيقة.

النوع:

خيال علمي/‏ خيالي.

القصّة:

عندما يجد يحيى نفسه وحيداً دون صديق، يقرّر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقاً له، ولكن الأمور تتطوّر وتنقلب ضدّ مصلحة الجميع.

إخراج وتأليف:

بيتر ميمي.

تمثيل:

كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، وصلاح عبدالله.

شاهدوه في صالات «ريل سينما»:

www.reelcinemas.ae

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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