الامارات | 26 برنامجاً وورشة في «تطوير الذات» خلال «صيفنا سعادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 برنامجاً وورشة في «تطوير الذات» خلال «صيفنا سعادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رئيسة لجنة تطوير الذات، مريم الظهوري، أن اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، حرصت على تمكين الأسرة من استثمار الموارد المتاحة، وإدارة الذات، والاستفادة من الوقت بإيجابية، من خلال منصة واحدة تشمل الفرص المقدمة من 13 جهة ومؤسسة حكومية في الإمارة، بإجمالي 26 برنامجاً وورشة، ضمن لجنة تطوير الذات، خلال الدورة الثانية للبرنامج الصيفي، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المشاركين من مختلف الفئات العمرية، إذ بلغ العدد الإجمالي للمسجلين في البرامج والورش الخاصة في لجنة تطوير الذات أكثر من 3000 مشارك.

وأكدت مريم الظهوري أن اللجنة العليا للبرنامج الصيفي، برئاسة أحمد الرئيسي، حرصت على توفير جميع أسباب النجاح، وتهيئة الأسباب أمام كل الظروف التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المقررة، ومتابعة التميز الذي ظل يقدمه البرنامج بما يحقق التطلعات المرجوة والأهداف المقررة، في ظل المشاركة الكبيرة من الذكور والإناث في الفعاليات، والحرص على الاستفادة من البرامج الناجحة لتطوير القدرات والمهارات والاستفادة من الورش، إلى جانب التعاون الإيجابي بين الأعضاء، لتحقيق التميز المهني في إدارة الفعاليات لتحقيق الغاية من تنظيم البرنامج الصيفي لحكومة عجمان في إسعاد المجتمع، وتحقيق تطلعات الجميع. يشار إلى أن لجنة تطوير الذات تضم 13 جهة ومؤسسة حكومية: دائرة المالية، دائرة الموارد البشرية، دائرة البلدية والتخطيط، دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، دائرة التنمية السياحية، دائرة التنمية الاقتصادية، الإدارة العامة للدفاع المدني، مدينة عجمان الإعلامية، مركز عجمان للاتصال، هيئة النقل، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، جمعية أم المؤمنين، والكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية.

• 13 جهة ومؤسسة في عجمان ضمتها اللجنة.

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