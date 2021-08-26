الامارات | منال بنت محمد: فخورون بنجاحات المرأة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن منال بنت محمد: فخورون بنجاحات المرأة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن اعتزازها وفخرها بالنجاحات المتنوعة للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات وإنجازاتها النوعية في المجالات كافة، مؤكدة أن الآفاق مفتوحة أمامها لتحقيق مزيد من النجاحات محلياً وعالمياً، في إطار الدعم اللامحدود الذي توفره لها القيادة على مختلف الأصعدة، تشريعياً واجتماعياً ومهنياً واقتصادياً وعالمياً.

وقالت إن «الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي في عام استثنائي، نحتفي فيه بما وصلته الإمارات من نهضة وتطور، على مدى نصف قرن، بجهود وسواعد أبنائها، كثمرة للأسس والمبادئ التي أرسها الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الإنجازات النوعية ضمن خطة الخمسين، ترجمةً لرؤية وطموحات قيادتنا، وفي كلتا المرحلتين فإن دور المرأة، وإفساح المجال واسعاً أمام مشاركتها في التنمية، وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات، هي قاسم مشترك ونهج مستدام، يعبر عنه شعار هذا العام (المرأة طموح وإشراقة للخمسين)، الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2021 عام الخمسين».

وبهذه المناسبة تقدمت سموها بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مشيدةً برعاية سموها للمرأة الإماراتية ودعمها لها تعليمياً واجتماعياً ومهنياً والوصول بها للعالمية، كما توجهت بالتهنئة لكل سيدة وفتاة في الدولة.

وقالت سموها إن هذه المناسبة السنوية، التي جاءت بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، هي تكريم للمرأة التي أثرت الوطن بالكثير من الإنجازات، وأسهمت بجهودها وعطائها في مسيرة النهضة والتقدم، ووصول الإمارات لمكانة عالمية مرموقة في شتى المجالات، مشيرة إلى أن هذا اليوم يعكس ثقة القيادة بإمكانات الإماراتية ودورها المحوري في بناء مستقبل الدولة، ضمن أهداف وطموحات «خطة الخمسين» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتابعت سموها: «بكل فخر واعتزاز تتصدّر الإمارات اليوم دول المنطقة، وتحتل ترتيباً عالمياً متقدماً في الكثير من التقارير والمؤشرات العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين، وتقدم نموذجاً إقليمياً رائداً في هذا المجال بشهادة منظمات ومؤسسات عالمية مرموقة».

وأعلنت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بصدد الإعلان عن مشروعات استراتيجية جديدة، ينطلق بها نحو مرحلة جديدة من الإنجازات، تماشياً وانسجاماً مع محاور خطة الـ50 عاماً المقبلة في الدولة.

• «الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي في عام استثنائي، نحتفي فيه بما وصلته الإمارات من نهضة وتطور على مدى نصف قرن».

• «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيعلن عن مشروعات ينطلق بها نحو مرحلة جديدة».

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