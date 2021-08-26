الامارات | كانييه ويست يسعى إلى تغيير اسمه

شكرا لقرائتكم خبر عن كانييه ويست يسعى إلى تغيير اسمه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم المغني كانييه ويست بطلب لتغيير اسمه بشكل قانوني إلى لقبه القديم «يي»، كما أفادت وسائل إعلام أميركية، أمس، نقلاً عن وثائق رفعت إلى محكمة في لوس أنجلوس.

ويريد المغني تغيير اسمه الكامل، كانييه عمري ويست، إلى حرفي يي، دون اسم وسط أو اسم عائلة، وفقاً لـ«إن بس سي نيوز» ووسائل إعلام أخرى. وقالت «إن بي سي» إن التغيير طُلب «لأسباب شخصية»، ويجب أن يوافق عليه القاضي. وسلطت الأضواء، أخيراً، على حياة ويست الشخصية أكثر من حياته الفنية، بعدما تقدمت شريكته كيم كارداشيان بطلب الطلاق في وقت سابق.

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