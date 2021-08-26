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الامارات | «كورونا» تغيّر الحياة.. وطعم ما لذّ وطاب

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برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثّرت جائحة «كورونا» على مختلف مجالات الحياة في أنحاء العالم، وكان مجال الغذاء من بينها، إذ أدى فرض مختلف الدول إغلاق المطاعم لفترات طويلة من الزمن، إلى اللجوء إلى خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، التي عن طريقها يستقبل الزبائن ما لذ وطاب من الوجبات الجاهزة.

وحتى بعد السماح بتناول الأطعمة خارج المطاعم، وداخلها أحياناً، لمن يسمح لهم بذلك، بعد انخفاض إصابات «كورونا»، أصبحت عادة الأكل في المنزل شائعة، وتراجعت الرغبة في تناول الأكل خارجه، ولجأ كثيرون إلى شراء الوجبات من المطاعم ثم تناولها في منازلهم.

كما كانت الجائحة وراء قيام بائعي أطعمة فاخرة كانت مقصورة على الأثرياء، بالسعي لاجتذاب عدد أكبر من الزبائن من مختلف الفئات ممن يحبون تلك الأطعمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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