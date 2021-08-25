طبيبة توضح فوائد ضوء الشمس في تجنب الولادة المبكرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعرض بعض السيدات إلى الولادة المبكرة بعد مرور شهور على الحمل، وتوجد بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تقلل من مخاطر الولادة المبكرة التي يمكن أن تحدث بشكل مفاجىء، منها التعرض لأشعة الشمس.

وأوضحت دراسة جديدة أجريت في جامعة إدنبرة فوائد تعرض النساء الحوامل لأشعة الشمس مما يقلل من مخاطر الولادة المبكرة خلال الأشهر الأولى من الحمل.

وأكدت مؤلفة الدراسة الدكتورة سارة ستوك، من مركز آر سي للصحة الإنجابية في إدنبرة، أن النساء الحوامل الأقل تعرضا لأشعة الشمس في اسكتلندا معرضات بنسبة 10% لخطر الولادة المبكرة، مشيرة إلى أن هذه الدراسة توفر مزيدا من البحث إلى الفوائد الصحية لضوء الشمس.

وحللت الدراسة بيانات ما يقرب من 400000 أم وأكثر من 500000 طفل ولدوا بعد 24 أسبوعا من الحمل، ووجد الفريق أن احتمال الولادة المبكرة عند التعرض النساء لأدنى قدر من ضوء الشمس في أول ثلاثة أشهر من الحمل أعلى بنسبة 10% من النساء اللآتي يتعرضن لأعلى مستويات ضوء الشمس، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

فوائد أشعة الشمس للمرأة الحامل

وحللت «ستوك» نتائج الدراسة أن ضوء الشمس يتسبب في إطلاق مواد من الجلد تعمل على استرخاء الأوعية الدموية، مما يساعد على تثبيت حمل صحي في الرحم، وذكرت أن الدراسات التي أجريت على البالغين أظهرت أن ، .

ويؤثر التعرض لضوء الشمس على تدفق الدم في الرحم، ويساهم بشكل مباشر في إنتاج فيتامين د، مما يساعد على نمو عظام الطفل الذي لم يولد بعد والأسنان والكلى والقلب والجهاز العصبي، ولكن لا بد من التعرض لأشعة الشمس بشكل معتدل لمنع تلف الجلد.