حقائق عن خطيبة محمد محمود عبد العزيز.. فرنسية لها أصول عربية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت خطيبة محمد محمود عبد العزيز، حديث الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي، عقب تقديم محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، خاتم الزواج لها على طريقة «الأجانب» وهو يركع على أحد ركبتيه، في مقطع فيديو، نشره الأخير، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

تفاصيل الفيديو

وعلى نغمات أغنية «مون شيري» للفنانة سميرة سعيد، قدم «عبد العزيز» الخاتم لخطيبته التي تدعى «سارة»، قائلا: «أنا متجوز خواجاية يا جماعة مش من هنا، فخلونا نلعب لعبة الخواجة طالما متجوز خواجة»، ومن ثم قام بالركوع على أحد ركبتيه وقدم لها الخاتم بشكل رومانسي.

وأرفق محمد محمود عبد العزيز على الفيديو تعليق: «خطيبتي عملتلي مفاجأة عشان عيد ميلادي وبالرغم من إننا متفقين من أول يوم إننا مش هنفاجئ بعض بأي حاجة، بس هي كانت عايزة تفرحني بأي طريقة، وجمعتلي أصحابي وحبايبي اللي بجد عايز أشكرهم جدا واحد واحد، وواحدة واحدة».

وواصل حديثه: «المهم بقا إن أنا من يومين حسيت إحساس أقرب إلى اليقين إنها بتحضر لحاجة، وقررت جوايا إن لو طلع إحساسى صح أنا كمان لازم أفاجئها، وفي نفس اليوم، وده كان ردي عليها».

من هي خطيبة محمد محمود عبد العزيز؟

يرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن خطيبة الفنان محمد محمود عبدالعزيز.

- تدعى «سارة»، أو «سافاناه».

- تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية.

- تعرفت على خطيبها محمد محمود عبد العزيز عن طريق الصدفة خلال تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، أكثر من 4 آلاف شخص.

- تحرص على نشر العديد من الصور واللحظات الرومانسية التي تجمعها بخطيبها الفنان.

- تحرص سارة على كتابة بوستات عن النجم محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته وميلاده بشكل مستمر.