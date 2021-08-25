"هي صغرت إمتى؟".. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث إطلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أثارت الفنانة هيفاء وهبي، حالة من الجدل بين متابعيها بعد نشرها أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بفستان باللون الأبيض مزينا بالورود، وتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر وبه فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأخضر وحذاء باللون الأزرق. واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

وأثارت هيفاء الجدل، ومن بين أبرز التعليقات، ما يلي:

- "هي صغرت أمتى معقول دي هيفاء".

- "إنتي تصغرين وأنا أكبر".

- "هي هيفاء حالفة يمين ما تكبر".

- "معقول جمالها ما بتكبر".