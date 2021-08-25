4 أسباب وراء وضع حجارة صغيرة مع البيض أثناء سلقه على النار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

هل سمعت يوما عن وضع حجازة صغيرة مع البيض أثناء السلق؟.. بالفعل هي من العادات القديمة وعادة ما كانت تستخدم في الأماكن الصحراوية لأنها ترفع منسوب الماء، وبها نسبة عالية من الأملاح، كما تساعد أيضاً على احتفاظ البيض بحرارته لمدة طويلة، وفي التقرير نعرض لكم الأسباب وفقاً لما ورد في موقع "wikihow".

يوضع الحجر مع البيض هنا لعدة أسباب:

1- استخدام كمية قليلة من الماء، مع الحجارة يرفع منسوب المياه وتستخدم هذه الطريقة في المناطق الصحراوية والمناطق التى تعانى من ندرة المياه.

2- الوعاء كبير وكمية البيض فيه قليلة وهذا قد يؤدي لكسر البيض عند الغليان، لذلك تم وضع الحجارة لتقليل الحيز من الفراغ في الوعاء .

3- الحجر في الماء يمنع فوران الماء حتى لا تطفئ النار.

4- الحجارة تحتفظ بالحرارة لفترة طويلة، وهنا تساعد على نضج البيض بسرعة، كما أنها تحافظ على درجة حرارة الماء لمدة أطول بعد إنزاله عن النار، بمعنى لو رجعت للبيض بعد ساعة ستجده ما زال ساخنا وليس بارد.