"ابتعد عنه عند التشغيل".. 15 طريقة لاستخدام الميكروويف بطريقة صحيحة وآمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الميكروويف من الأجهزة المهمة لدى الكثير من ربات البيوت، نظرا لأنه يساعد في تحضير الطعام بسهولة، ويوفر الوقت والجهد، لكن هناك تحذيرات من طهي الطعام أو تسخينه في هذا الجهاز وسط أنباء تسببه في الإصابة بالسرطان.

لذا توضح الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بقسم الأغذية الخاصة والتغذية، في بث على صفحة موقع "الخليج 365"، بعض الطرق والنصائح التي تساعدك على استخدام الميكروويف بطريقة آمنة، فيما يلي:

- من الضروري شراء الميكروويف من شركات موثوق بها وماركات معروفة.

- الحرص على استخدامه في تسخين الطعام فقط.

- يفضل عند استخدامه الابتعاد عن مكان تواجده من 4- 6 أمتار، أو الخروج خارج المطبخ، وذلك لأن في حالة تعرض إمرأة حامل للأشعة الصادرة منه، يؤدي إلى حدوث تشوه في الجنين.

- يؤثر على قرنية العين والإصابة بالمياه البيضاء، لذا لا يجب الانتظار لمشاهدة الطعام عند الطهي، خصوصا الأطفال.

- تعرض الأشخاص الذين لديهم عدم انتظام ضربات القلب إلى موجات الميكروويف، يسبب زيادة في معدل ضربات القلب، فضلا عن ارتفاع مستوى الكوليسترول.

- لا يفضل تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية.

- تجنب لف الطعام في ورق فويل أو قصدير، لأنها تعمل على تكوين مواد ضارة تدخل إلى الجسم، وتسبب مشاكل صحية.

- لا ينصح باستخدام الملاعق والأشواك داخل الميكروويف.

- من الضروري استخدام الأواني المخصصة لتسخين الطعام مثل: أواني البايركس والسيراميك.

- يوصي بضرورة تقليل مدة تسخين الأطعمة في الميكروويف.

- تجنب تسخين هذه الأطعمة داخل الميكروويف مثل: الألبان، ألبان الأطفال، البيض.

- لا يفضل طهي الدواجن والأسماك والأسماك، نظرا لأن هذه الأطعمة تحتاج إلى درجات حرارة كبيرة للطهي.

- الابتعاد عن تجفيف الثوم داخل الميكروويف، وذلك لأنه من الأكلات التي تفقد نكهتها وفوائدها المضادة للسرطان والأكسدة عند التعرض لحرارة الميكروويف لمدة 60 ثانية.

- لا يوصي بإذابة الأطعمة المجمدة أيضا بداخله.

- يجب تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة قبل وضعه في الجهاز، لأن الحرارة ستتكون على سطح الطعام، وليس تتعمق بداخله، وبالتالي لا يتم تسخينه بالطريقة الصحيحة والآمنة.