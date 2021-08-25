بقصة الأميرات.. درة تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نشرت الفنانة درة مجموعة صور جديدة تشارك بها متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".

اختارت درة إطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا منفوش، باللون البيبي بلو، ويتميز بأنه مزود بالكشكات من عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها مرفوع لأعلى.

وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، مجموعة أساور، خاتم، وحلق.

ودائما ما تحرص الفنانة درة على التنوع بين إطلالتها ما بين الكاجوال والفساتين السواريه.