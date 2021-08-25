من غير حرمان.. طرق تحضير أكلات «دايت» بدون نشويات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

رغبة في فقدان الوزن الزائد والحصول على قوام ممشوق، يتجه العديد من الأشخاص إلى اتباع أنظمة غذائية صحية، تساعد على الشعور بالشبع والحفاظ على الصحة الجسدية، لذلك يقدم «هن»، مجموعة من أبرز الأكلات التي تناسب «الدايت»، ولا تُشعر صاحبها بالحرمان، جاءت على طريقة الشيف سالي فؤاد، في برنامجها «حلو وحادق»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل الدايت

مقادير المكرونة بالبشاميل الدايت

مكرونة

البشاميل

2 كوب مرقة

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح وفلفل

جوزة الطيب

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة لايت

الزينة

جبنة بارميزان

ريحان طازج

عين جمل مجروش

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل الدايت

ضعي لكل كوب مرقة باردة ملعقة كبيرة دقيق وملعقتين كبار لبن بدرة خالي الدسم ونقلب جيدا ثم ضعيه علي النار ونضع الملح والفلفل وقليل من جوزة الطيب مع رشة جبنة رومي أو بارميزان مبشورة.

قلبي حتى تحصلى على قوام ثقيل أو خففيه بإضافة لبن أو ثقليه بإضافة دقيق ولكن يحظر تذويب الدقيق في المرقة وهي ساخنة فتسبب تكتلات.

يفضل إذابة الدقيق الإضافي في نصف كوب ماء أو لبن بارد قبل المزج.

ضعي البشاميل على المكرونة وتقدم ساخنة.

طريقة عمل اللازانيا بدون نشويات للدايت

مقادير اللازانيا بدون نشويات للدايت

8 حبات كوسة كبيرة

1 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس

للعصاج

ربع كيلو لحمة مفرومة قليل الدسم

1 بصلة كبيرة مبشورة

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 حبة طماطم مكعبات صغيرة

2 حبة فلفل ألوان أحمر مكعبات صغيرة

صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة زعتر

ملح وفلفل

للبشاميل

1 لتر مرقة منزوعة الدسم

1 و نصف كوب لبن بدرة خالي الدسم

5 بيضات

جوزة الطيب + ملح + فلفل

بشر ناعم جبنة جودة أو فلامنك

طريقة عمل كفتة بالخضروات دايت

مقادير كفتة بالخضروات دايت

نصف كيلو لحمة مفرومة قليلة الدسم

بصلة مفرومة ومعصورة

نصف كوب جزر مبشور

نصف كوب كوسة مبشورة

نصف كوب فلفل ألوان

بقدونس مفروم

بيضة

ملح

فلفل أسود

توابل كفتة

شوفان مطحون حسب الرغبة

سلطة زبادي بالخيار

طريقة تحضير كفتة بالخضروات دايت

يتم خلط البصل مع اللحمة المفرومة ثم يضاف الفلفل الألوان.

يضاف الجزر والكوسة ثم يتبل بالملح والفلفل وتوابل الكفتة.

تضاف البيضة وقليل من الشوفان ويقلب جيدا.

تشكل اللحمة المفرومة بالخضار على شكل أصابع أو كرات حسب الرغبة وتدخل الفرن حتى تمام النضج

تقدم مع سلطة زبادي وسلطة خضراء وبقدونس.