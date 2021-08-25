درة تتألق في جلسة تصوير جديدة.. تشبه الفراشة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتميز الفنانة التونسية درة، بظهورها من حين لآخر في جلسات تصوير مميزة، تتألق خلالها بأحدث الإطلالات التي تظهر رشاقتها وجمال ملامحها.

وشاركت «درة» متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بفستان «كت» «تركواز» اللون، منفوش من أسفل، ويشبه في تصميمه شكل الفراشة، مع تسريحة شعر على شكل «ذيل حصان» وماكياج بسيط.

وأرفقت الفنانة التونسية تعليقا بالإنجليزية، قائلة: «لا أحد يستطيع تخفيف بريقي».

درة تشارك المتابعين جلسة تصوير فستانها المفضل

قبل أيام قليلة، نشرت درة مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها في جلسة تصوير لها تألقت بها على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، وذلك عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام».

خلال الصور، ظهرت «درة» بفستان طويل «أوف شولدر» باللون الأزرق الملكي، وذو فتحة طويلة من الأمام، كشفت عن أحد ساقيها، إذ علقت على الصور قائلة، إن هذا الفستان هو أحد فساتينها المفضلة.

درة في مهرجان كان

قبل أسابيع قليلة، شاركت الفنانة التونسية، في فعاليات مهرجان كان السينمائي، في العاصمة الفرنسية باريس، الذي ظهرت خلاله بمجموعة الفساتين المميزة والمرصعة بالتطريزات اللامعة الرقيقة، مع ارتدائها مجوهرات ذات قيمة عالية، التي جاء من بينها أحد التصميمات على الطراز الفرعوني.

درة ترقص على مهرجان «متغاظ»

منذ أسابيع قليلة، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت خلاله «درة»، وهي ترقص بشكل هيستيري على نغمات المهرجان الشعبي الشهير «متغاظ»، وهو ما أثار تفاعل العديد من المتابعين.

خلال مقطع الفيديو، أطلت «درة» وهي مرتدية «جامب سوت» باللون الأسود، وتؤدي حركات راقصة على نغمات المهرجان الشعبي «متغاظ»، وهو ما لاقى تفاعل الكثير من متابعيها، فجاء من بين التعليقات، «جميلة أوي، خفيفة، ورقصها حلو، هي بتعمل كدا ليه، قمر أوي».