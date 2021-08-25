طريقة عمل الشاورما زي المحلات.. بأقل مجهود وعلى أد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الشاورما من أكثر المأكولات السورية التي يفضلها الكثيرون خاصة المصريين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

وإليك طريقة عمل الشاورما، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل شاورما اللحمة

مقادير شاورما اللحمة

شرائح لحم.

ملح وفلفل.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة حبهان ناعم.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة كبابة صيني.

ملعقة صغيرة كمون.

4 ملاعق كبيرة خل.

بصل وطماطم وفلفل مقطعين شرائح.

زيت.

طحينة للتقديم.

بقدونس مفروم.

خبز كيزر.

طريقة تحضير الشاورما

- تقلب جميع البهارات والخل مع اللحم، ويترك بالثلاجة ليتبل ساعتين على الأقل.

- أحضري مقلاة غير لاصقة وضعي بها الزيت ليسخن.

- ضعي اللحم واستمري في التقليب حتي يدخل اللحم في مرحلة النضج.

- أضيفي شرائح البصل والفلفل والطماطم مع التقليب جيدا حتى تمام النضج.

- تضاف 2 ملعقة كبيرة من الطحينة للشاورما وتقلب.

-ترفع الشاورما من على النار ويضاف لها البقدونس المفروم وتقلب.

- تحشى الشاورما في الخبز الكيزر، وتقدم.

طريقة عمل الشاورما لحمة

فتة.

لحم شرائح.

أرز.

عيش محمص.

ثوم.

صلصة طماطم.

بهارات.

كمون.

خل.

مرق.

ملح.

فلفل أسمر.

كزبرة خضراء.

زيت.

طريقة شاورما لحمة فتة

- على النار ضعي الأرز مع الزبدة وورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل واتركيه على نار هادئة حتى ينضج

- قطعي العيش مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر

- شوحي اللحم الشرائح في قليل من الزيت الساخن ثم اضيفي عصير الطماطم مع الخل وملح وفلفل

- أضيفي الأرز الناضج إلى طاسة اللحم وعليها العيش المحمص وقلبيها جيدا

طريقة عمل الشاورما لحمة عربي

مقادير الشاورما لحمة عربي

نصف كيلو لحمة شرائح.

خلطة شاورما.

بصلة مبشورة.

ملح.

فلفل أسود.

كوب بصل.

كوب فلفل رومي.

زيت نباتي.

طريقة تحضير شاورما لحمة عربي

- تخلط اللحمة مع خلطة الشاورما والبصل المبشور والملح والفلفل الأسود.

- يفرد الخليط في صينية مدهونة بالزيت.

- تترك اللحمة حتى تنضح.

- يقلب البصل والطماطم والفلفل الرومي في الزيت.

- يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود.

- تضاف شرائح اللحمة وتقلب مع كل الخليط.

- تغرف وتقدم مع العيش اللبناني.