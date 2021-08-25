في 12 خطوة.. إتيكيت تعامل الزوج مع زوجته في المواقف المختلفة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تحتاج الزوجة إلى طريقة مختلفة للتعامل معها في المناسبات والمواقف المختلفة، يبحث بعض الأزواج على الطريقة المختلفة لكسب الزوجة، ويواجه بعضهم صعوبة في القيام بذلك، لكن هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكن للزوج القيام بها، تساعده على كسب الزوجة كما ذكرتها خبيرة الإتيكيت «رنا رفعت»، لـ «هُن».

إتيكيت تعامل الزوج مع الزوجة

دخول المصعد

عند دخول المصعد يجب إفساح للمرأة الدخول أولًا فتعتبر من مبادىء الإتيكيت.

صعود السلم

عند صعود السلم ترك الزوجة تصعد أولًا.

السير في الطريق

عدم ترك المرأة تسير بمفردها في الطريق ولا يتقدم أمامها أو خلفها.

الهدايا

الهدايا البسيطة تسعد الزوجة فلا يشترط وجود مناسبة للقيام بذلك.

الأماكن العامة

في الأماكن العامة وأمام الآخرين تحتاج المرأة للتقدير والاحترام ومنحها الانتباه عند التحدث معها خاصة أمام الآخرين.

الابتعاد عن ارتفاع الصوت

الابتعاد عن رفع الصوت عند التحدث للنساء فتعتبر من العلامات التي تكره كل سيدة أن يقوم بها الزوج.

الحديث عن الصفات الإيجابية

الحديث عن الصفات الإيجابية في الزوجة، فالمجاملات تفرق كثيرا مع المرأة والابتعاد عن التحدث معها بصيغة الأمر.

تقدير الزوجة

تقدير الزوجة في مختلف المواقف ومنحها الأهمية دائما.

الإنصات الجيد

الإنصات الجيد للزوجة أثناء الحديث حيث تكره السيدات ذلك السلوك وعدم الإلمام بحديثها.

الالتزام بالمواعيد

الالتزام بالمواعيد معها، فتكره الزوجة التأخير عن المواعيد المحددة بينهما.

الاهتمام بالمظهر

اهتمام الرجل بمظهره وهيئته أمامها وأمام الآخرين فهى من الأمور التي تقدرها الزوجة.

الدفاع عنها في المواقف التي تتطلب ذلك وعدم إحراجها أمام الآخرين.

الابتعاد عن استقبال طلبات الزوجة بالرفض.

الابتعاد عن استقبال طلبات الزوجة بالرفض المطلق، فيجب اختيار الطريقة المناسبة المبنية على التفاهم بينهما حتى ترفض التعامل معه، وعلى الزوجة عدم الإلحاح في الطلب ومراعاة ظروف الزوج المعنوية والمادية.