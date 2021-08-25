7 أطعمة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول وتحسين صحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

اتباع نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يحسن نسبة الكوليسترول في الدم وصحة القلب.

عندما يكون لديك ارتفاع في مستويات الكوليسترول في الدم (يسمى أيضًا فرط شحميات الدم)، فإنه يسرع من عملية تصلب الشرايين، ويحدث هذا عندما تتراكم اللويحات في جدران الشرايين، ما يجعلها أضيق، ويجعل من الصعب على الدم أن يتدفق من خلالها.

وبمرور الوقت يمكن أن يسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية، لذا سنعرض لكم بعض الأطعمة الصحية التي يجب أن تتبعها للحفاظ على صحتك، وفقاً لما ورد في موقعي "webmed" و"medicalhealthnews".

وهناك أنواع من الكوليسترول؟

لا تظهر أي أعراض لارتفاع الكوليسترول، لذا أنت بحاجة إلى فحص دم لمعرفة ما إذا كان مرتفعا أم لا، والنوعان الأكثر شيوعًا هما:

-كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL): الكوليسترول "الضار"، يعتبر البروتين الدهني منخفض الكثافة "ضارًا" لأنه إذا كان لديك الكثير منه، فإنه يلتصق بجدران الشرايين.

-كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL): الكوليسترول "الجيد"، هو جيد لأنه يتخلص من "الضار" في الأوعية الدموية.

- الدهون الثلاثية هي الشكل الأكثر شيوعًا للدهون في الجسم وتخزن وتنقل الدهون في الدم، أي طاقة إضافية لا يحتاجها جسمك من الطعام تتحول إلى دهون ثلاثية.

وإليكم بعض الأطعمة الصحية:

1- الشوفان والشعير:

يقلل تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعتبر الشوفان والشعير مميزين للغاية لأنهما يحتويان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان تسمى "بيتا جلوكان"، ويساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL في الدم 2،3.

2- الخضار والفاكهة:

يمكن أن يساعد تناول مجموعة متنوعة من الخضار والفاكهة الملونة كل يوم في الحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

وتحتوي العديد منهم على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول وخفض الضار LDL في الدم.

3- الأطعمة الغنية بالدهون الصحية للقلب:

إن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية للقلب الأحادية والدهون المتعددة غير المشبعة يزيد من مستويات الكوليسترول الحميد "الجيد" في الدم.

تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية للقلب وعلى سبيل المثال:

- الأفوكادو

- الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسردين والسلمون

- المكسرات والبذور

- الزيتون

- الزيوت النباتية قابلة للدهن

وتناول هذه الأطعمة بدلاً من الغنية بالدهون المشبعة (الزبدة والقشدة ودهون اللحوم) يحسن نسبة الكوليسترول في الدم، وسيقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4- البقوليات والفاصوليا:

تعتبر البقوليات مثل الحمص والعدس مصدرًا رائعًا للألياف القابلة للذوبان والبروتين النباتي، ويمكن أن يساعد تناولهم بدلاً من اللحوم (البروتين الحيواني) على خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL).

5- المكسرات:

تحتوي المكسرات على دهون وألياف صحية للقلب والتي يمكن أن تساعد في السيطرة على الكوليسترول، ويرتبط تناولها بانتظام بانخفاض مستويات الضار LDL والدهون الثلاثية.

6- منتجات الصويا:

تشمل منتجات الصويا حليب الصويا وفول الصويا، تظهر بعض الأدلة أن تناول منتجات الصويا بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية بشكل طفيف.